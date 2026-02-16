Polacy omijają to mięso szerokim łukiem. Ma więcej żelaza niż kurczak i prawie nie ma tłuszczu

Choć na polskich stołach króluje drób i wieprzowina, to właśnie cielęcina coraz częściej wraca do łask. W wielu krajach Europy uchodzi za produkt premium, u nas wciąż przegrywa z tańszymi opcjami. A szkoda, bo pod względem lekkości i wartości odżywczych potrafi zaskoczyć nawet osoby, które na co dzień stawiają na „bezpiecznego” kurczaka.

Dlaczego cielęcina to „superfood” wśród mięs?

Cielęcina pochodzi od młodych osobników (do 6. miesiąca życia), co sprawia, że mięso jest wyjątkowo delikatne i jasne. W najchudszych częściach zawiera około 2–4% tłuszczu, dlatego często poleca się ją osobom na redukcji i tym, które ograniczają tłuszcze nasycone.

Zawiera też sprzężony kwas linolowy (CLA) – związek obecny w mięsie przeżuwaczy. Badania sugerują, że może on wspierać metabolizm tłuszczów i wpływać na profil lipidowy, choć nie zastąpi zdrowej diety ani ruchu.

Wartości odżywcze cielęciny (w 100 g surowego produktu):

Wartość energetyczna: ok. 105–110 kcal (dla porównania: wieprzowina może mieć ich ponad 250 kcal)

Białko: ok. 20–22 g

Tłuszcz: ok. 2–3 g

Węglowodany: 0 g

Żelazo: ok. 1,0–1,5 mg

Cynk: ok. 3 mg (pokrywa ok. 30% dziennego zapotrzebowania)

Przewaga cielęciny nad drobiem i wołowiną

Kurczak jest chudy – to fakt. Wołowina z kolei ceniona jest za smak i wysoką zawartość żelaza, ale w wielu popularnych częściach zawiera więcej tłuszczu nasyconego. Cielęcina plasuje się pomiędzy nimi: jest lżejsza niż większość kawałków wołowiny, a pod względem zawartości żelaza wyraźnie wygrywa z drobiem. nie chodzi więc tylko o „mało tłuszczu”. Cechy, które wyróżniają cielęcinę to:

Więcej żelaza hemowego

To forma żelaza, która jest najlepiej przyswajalna przez organizm. Ma znaczenie w profilaktyce anemii i przy przewlekłym zmęczeniu.

Solidna dawka witamin z grupy B

Zwłaszcza B12 i B3 są kluczowe dla układu nerwowego i produkcji energii.

Zawartość cynku i potasu

To dwa pierwiastki ważne dla odporności, mięśni i prawidłowego ciśnienia.

Triki zakupowe. Tu łatwo się pomylić

Cena cielęciny często przekracza 50 zł za kilogram, więc warto wiedzieć, za co płacisz. Kupując cielęcinę, zwróć uwagę na takie rzeczy, jak:

Kolor – powinien być jasnoróżowy. Ciemnoczerwony oznacza młodą wołowinę, nie cielęcinę.

– powinien być jasnoróżowy. Ciemnoczerwony oznacza młodą wołowinę, nie cielęcinę. Tłuszcz – biały lub lekko kremowy. Żółtawy sugeruje starsze zwierzę.

– biały lub lekko kremowy. Żółtawy sugeruje starsze zwierzę. Zapach – świeży i neutralny. Kwaśna nuta to sygnał ostrzegawczy.

Warto zapłacić więcej?

Cielęcina jest lekkostrawna, delikatna i nie obciąża żołądka tak jak tłuste kawałki wołowiny czy wieprzowiny. Nie musi gościć na talerzu codziennie. Ale jeśli już jesz mięso – może lepiej wybrać takie, które daje więcej niż tylko kalorie.

Bo czasem to, co droższe, wcale nie jest przesadą – tylko rozsądkiem.

