Wiele osób pije je tylko do śniadania. Seniorom może pomóc na ciśnienie i pamięć

Seniorzy powinni szczególnie dbać o swój jadłospis. Wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby żywieniowe organizmu. Dobrze zbilansowana dieta pozwala zachować odpowiednią masę ciała (co czasami bywa wyzwaniem w przypadku seniorów), a także wzmacnia odporność oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. W codziennym menu nie powinno zabraknąć warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, chudego białka oraz zdrowych tłuszczów.

Napój dobry na krążenie

Ważne jest jednak też to, co piją seniorzy. Przede wszystkim warto dbać o odpowiednie nawodnienie, ale też uważnie dobierać napoje. Do jednych z najzdrowszych zalicza się napój kakaowy przygotowany na bazie dobrej jakości kakao.

Może to być napój zrobiony na napoju roślinnym lub mleku, w zależności od preferencji. Jeśli sięgniemy do prac naukowych, to okazuje się, że napój kakaowy ma wszechstronne działanie, a to za sprawą obecnych w nim prozdrowotnych polifenoli, takich jak katechiny, epikatechiny, proantocyjanidyny i kwasy fenolowe – powiedział dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Trzeba też pamiętać o tym, że kakao zawiera dużo magnezu. Jego picie wspiera też krążenie, a dokładnie redukuje ciśnienie krwi, zmniejsza sztywność tętnic, zapobiega miażdżycy za sprawą hamowania utleniania krążącego cholesterolu, a także obniża trójglicerydy.

Mogę powiedzieć, że według przeprowadzonych badań kakao chroni nas przed żylną chorobą zatorowo-zakrzepową, nadciśnieniem tętniczym, udarem mózgu, chorobą niedokrwienną serca i zawałem mięśnia sercowego – powiedział ekspert.

Inne właściwości kakao

Ekspert zauważył, iż naukowcy potwierdzili też, że kakao łagodzi objawy depresyjne, poprawia samopoczucie, łagodzi zmęczenie psychiczne, a do tego poprawia sprawność umysłową, co jest ważne w przypadku osób starszych. Ekspert powołał się na badanie „The effect of cocoa-rich products on depression, anxiety and moods. A systematic review and meta-analysis”.

Co więcej, picie tego napoju przyczynia się też do zapobiegania demencji, zmniejszania stanów zapalnych oraz sprzyja wzrostowi dobroczynnych bakterii w naszych jelitach.

Wobec tych informacji zachęcam, aby od czasu do czasu przygotować sobie kakao. Na jedną porcję optymalna byłaby jedna łyżka kakao w proszku – powiedział dietetyk.

Zaznaczył jednak, że ostrożnie do takiego napoju powinny podchodzić osoby z chorobą refluksową przełyku, ponieważ może nasilać te dolegliwości.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dietę seniora i właściwości kakao

Dlaczego kakao jest polecane seniorom na układ krążenia?

Kakao ma wszechstronny, pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy dzięki wysokiej zawartości polifenoli oraz magnezu. Regularne picie kakao pomaga:

redukować ciśnienie krwi,

zmniejszać sztywność tętnic,

zapobiegać miażdżycy (poprzez hamowanie utleniania cholesterolu),

obniżać poziom trójglicerydów. Badania wykazują, że może ono chronić przed takimi zagrożeniami jak udar mózgu, zawał serca czy choroba zatorowo-zakrzepowa.

Jakie korzyści dla sprawności umysłowej niesie picie kakao?

Kakao to nie tylko wsparcie dla ciała, ale i dla umysłu. Naukowcy potwierdzają, że:

poprawia ono sprawność umysłową i pomaga w zapobieganiu demencji,

łagodzi objawy depresyjne i poprawia ogólne samopoczucie,

zmniejsza zmęczenie psychiczne, co jest kluczowe dla zachowania witalności w starszym wieku.

Jak przygotować najzdrowszy napój kakaowy i jaka porcja jest optymalna?

Według ekspertów najlepiej przygotować napój na bazie dobrej jakości kakao w proszku. Można go przyrządzić na zwykłym mleku lub napoju roślinnym, zależnie od indywidualnych preferencji. Optymalna dawka to jedna łyżka kakao na jedną porcję napoju.

