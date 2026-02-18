Wsypuję do herbaty zamiast cytryny. Mózg pracuje lepiej, a stres puszcza

Zazwyczaj do herbaty dodajemy cukier, co jest jednak najmniej zdrową opcją. Część osób dolewa też sok z cytryny lub odrobinę miodu. Dobrze jednak sięgnąć też po coś znacznie mniej popularnego. Poza wspaniałym aromatem, ma też wiele właściwości zdrowotnych, a chodzi o rozmaryn.

Jakie właściwości ma rozmaryn?

Jak wyjaśnił w opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk dr Bartosz Kulczyński, rozmaryn możemy zaliczyć do roślin leczniczych o działaniu neuroprotekcyjnym i usprawniającym funkcje poznawcze. Dodatkowo naukowcy zauważyli, że włączenie rozmarynu do diety zwiększa wydajność pracy, poprawia pamięć, a także łagodzi objawy depresyjne u osób, które są poddawane czynnikom stresotwórczym. Specjalista powołał się na badanie pod tytułem „Effects of Continuous Intake of Rosemary Extracts on Mental Health in Working Generation Healthy Japanese Men: Post-Hoc Testing of a Randomized Controlled Trial”.

Właściwości przeciwdepresyjne rozmarynu zostały udowodnione także w badaniu pod tytułem „Rosemary as an Adjunctive Treatment in Patients with Major Depressive Disorder: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial”. Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach konieczne jest wsparcie lekarza i nie należy z niego rezygnować – rozmaryn może być jedynie delikatnym wsparciem uzupełniającym terapię i leczenie farmakologiczne.

Rozmaryn może też pomóc przy lekkich zaburzeniach trawiennych. Dodatkowo ma działanie żółciopędne, co oznacza, że pobudza produkcję i wydzielanie żółci, ułatwiając trawienie tłuszczów. Pomaga również w łagodzeniu skurczów mięśni gładkich w przewodzie pokarmowym, redukując wzdęcia.

Rozmaryn chroni komórki przed uszkodzeniami

Proszę wiedzieć, że rozmaryn jest uznawany za jedną z najsilniejszych roślinnych przypraw pod względem aktywności przeciwutleniającej. Oznacza to, że jest on wysoce skuteczny w neutralizowaniu wolnych rodników i zapobieganiu stresowi oksydacyjnemu – powiedział dietetyk.

A to właśnie wolne rodniki i wywołany przez nie stres oksydacyjny przyczyniają się do rozwoju wielu chorób metabolicznych.

Regularne sięganie po rozmaryn i korzystanie z jego właściwości przeciwutleniających może nas w pewnym stopniu uchronić przed tymi chorobami – dodał ekspert.

