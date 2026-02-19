Od dzisiaj w Lidlu „5+5” i „1+1 gratis”, a kostka masła mniej niż 3 zł. Polacy zapełnią koszyki

Codzienne zakupy spożywcze stały się naprawdę sporym wydatkiem. Rzeczywistość niestety wygląda tak, że ceny z roku na rok rosną. Można jednak skorzystać ze sprytnego patentu, by zaoszczędzić. Chodzi o robienie zakupów podczas różnych promocji, które oferują duże supermarkety. Wystarczy regularnie przeglądać gazetki promocyjne i odpowiednio planować wyjście do sklepu.

Tani olej i cukier w Lidlu

W piątek (20 lutego) olej rzepakowy marki „Vita D'or” dostaniesz w ramach promocji „1 plus 1 gratis”. Butelka tego produktu kosztuje 6,29 zł, a więc dokładnie tyle możesz zaoszczędzić, kupując go w ramach tej oferty. Limit to dwa opakowania gratis na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Promocja trwa tylko jeden dzień, więc należy się spieszyć.

Z kolei od 19 do 21 lutego cukier biały kryształ marki „Polski Cukier” i „Kuchnia Lidla” kupisz w ramach promocji „5 plus 5 gratis”. Limit to 10 opakowań gratis na kupon. Pamiętaj, że cukier należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, najlepiej w szczelnie zamkniętym pojemniku, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci.

Nowa gazetka Lidla. Co jeszcze kupić?

Od 19 do 20 lutego w Lidlu w świetnej cenie dostaniesz masło ekstra 83% marki „Pilos”. Przy zakupie trzech sztuk zapłacisz za nie 2,90 zł zamiast 4,99 zł, czyli aż o 40 procent taniej. Przy kasie należy aktywować kupon i zeskanować aplikację, wtedy naliczy się rabat. Limit to trzy opakowania na kupon.

Masło to produkt, który wykorzystujemy naprawdę często. Między innymi do smarowania pieczywa, ale też do smażenia czy jako dodatek do wypieków. Dlatego warto mieć je pod ręką. Dobrze jest zrobić zapas tego produktu, ponieważ śmiało możesz go zamrozić i wyjąć, gdy akurat będziesz potrzebować. Podziel jednak wcześniej je na mniejsze części. Wtedy nie będziesz zmuszony, by rozmrażać całą kostkę.

