Znany dietetyk ocenił wody z Lidla. Mówi, która jest najlepsza i bez przepłacania

Picie wody jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia. Odpowiednie nawodnienie wspiera trawienie i przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu. Przekłada się też na lepszą koncentrację, samopoczucie czy energię. Niedobór wody może prowadzić do zmęczenia, bólu głowy czy problemów z układem trawiennym.

Najlepsza woda z Lidla zdaniem dietetyka

Dietetyk dr Michał Wrzosek opublikował na Instagramie nagranie, w którym wyjaśnił, jaką wodę najlepiej wybierać w Lidlu.

Dobrym wyborem na co dzień będą „Nałęczowianka” i „Cisowianka”. Mają 600–700 mg składników mineralnych w jednym litrze, ale są dość drogie – wyjaśnił.

Specjalista od zdrowego odżywiania zaznaczył, że tańszym zamiennikiem będzie woda „Saguaro”. Jeśli z kolei w twojej diecie brakuje wapnia, to powinieneś sięgnąć po wodę „Cehini”, która ma 325 mg tego pierwiastka w litrze.

Bardziej ekonomicznym wyborem będzie woda, która ma i dobrą cenę, i dużo składników mineralnych” – powiedział ekspert, polecając wodę „Saguaro Muszyńskie”.

Ważne jest, by woda była bogata w składniki mineralne. Po wysiłku fizycznym organizm traci minerały z potem. Woda mineralna je uzupełnia. Magnez i potas zapewniają lepszą pracę serca i mięśni. Dodatkowo minerały wspomagają układ nerwowy, co między innymi przekłada się na lepszą koncentrację. Woda bogata w minerały działa jak naturalny suplement, który codziennie wspiera organizm. Najlepiej wybieraj więc wodę średnio- i wysokozmineralizowaną.

Jakiej wody lepiej nie kupować?

Ekspert zdecydowanie odradza jednak kupowanie wód alkalicznych. Pojawiają się bowiem mylne stereotypy, że picie takiej wody zmniejsza ryzyko niektórych chorób.

Woda alkaliczna nie ma żadnych „magicznych” właściwości dla organizmu. Obiecywane działanie nie ma poparcia w jakościowych badaniach – powiedział.

Wodzie alkalicznej przypisuje się też działanie odkwaszające, jednak dietetyk podkreślił, że nie musimy odkwaszać naszego organizmu.

Co prawda istnieje taka rzadka choroba, jak kwasica metaboliczna, ale produkty spożywcze nie mają na nią praktycznie żadnego wpływu – powiedział.

Dodał również, że taka woda nie ma w sobie praktycznie żadnych składników mineralnych, takich jak magnez czy wapń, których często nam w diecie brakuje, dlatego nie warto za nią przepłacać.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o picie wody i wybór wody w Lidlu

Jaką wodę z Lidla najlepiej kupować według dietetyka?

Wybór zależy od Twoich potrzeb i budżetu. Dr Michał Wrzosek wskazuje na kilka konkretnych opcji:

Na co dzień: Dobre są „Nałęczowianka” i „Cisowianka” (ok. 600–700 mg minerałów na litr), ale są droższe.

Opcja ekonomiczna: Tańszym zamiennikiem o dobrym składzie jest woda „Saguaro”.

Najlepszy stosunek ceny do składu: Ekspert szczególnie poleca „Saguaro Muszyńskie”, która łączy niską cenę z wysoką zawartością składników mineralnych.

Czy warto kupować wodę alkaliczną?

Według eksperta – nie warto. Dr Michał Wrzosek podkreśla, że „magiczne” właściwości wody alkalicznej nie mają potwierdzenia w badaniach naukowych. Co więcej, woda ta zazwyczaj nie posiada istotnych ilości magnezu czy wapnia, a obietnice o „odkwaszaniu organizmu” są mitem, ponieważ produkty spożywcze nie mają wpływu na kwasicę metaboliczną. Nie warto więc za nią przepłacać.

Jaka woda jest najlepsza dla osób z niedoborem wapnia lub po treningu?

Jeśli w Twojej diecie brakuje wapnia, idealnym wyborem będzie woda „Cehini”, która zawiera aż 325 mg tego pierwiastka w jednym litrze. Po wysiłku fizycznym najlepiej sięgać po wody średnio- i wysokozmineralizowane, ponieważ skutecznie uzupełniają one minerały (takie jak magnez i potas) tracone wraz z potem, co wspiera pracę serca i mięśni.

