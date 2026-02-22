Ta choroba atakuje bez ostrzeżenia. Kardiolog poleca 10 produktów, żeby jej uniknąć

Wysoki cholesterol zwiększa ryzyko chorób serca i udaru mózgu. Zwykle nie daje bezpośrednich objawów, dopóki nie rozwinie się miażdżyca. Taki stan może być spowodowany niezdrową dietą, brakiem aktywności fizycznej lub czynnikami genetycznymi. Regularne badania pozwalają kontrolować poziom cholesterolu. Jeśli jest zbyt wysoki, warto wprowadzić do diety zdrowe nawyki, które pozwolą na jego obniżenie. Czasami jednak może być potrzebna farmakoterapia – decyzję należy pozostawić lekarzowi.

Te produkty obniżają poziom cholesterolu

Lekarz kardiolog Anna Bartusiak-Chatys w opublikowanym wpisie na Instagramie wymieniła produkty, które obniżają poziom cholesterolu. Są to:



Inne sposoby na niższe ciśnienie

Żeby obniżyć ciśnienie tętnicze i zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, bardzo ważna jest modyfikacja dotychczasowego stylu życia. Przede wszystkim ogranicz spożycie soli w diecie. Nadmiar sodu może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego. Niezwykle istotna jest też dbałość o codzienną aktywność fizyczną. Postaraj się przeznaczyć minimum 30 minut dziennie na ruch. Unikaj też długotrwałego siedzenia. W pracy biurowej rób regularne przerwy i wstawaj jak najczęściej, by chwilę się poruszać. Ważne jest też, by kontrolować masę ciała. Nadwaga i otyłość znacząco zwiększają ryzyko problemów zdrowotnych. Pamiętaj też o odpowiednim nawodnieniu – pij około 2–3 litrów wody dziennie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wysoki cholesterol

Jakie są objawy wysokiego cholesterolu?

Wysoki cholesterol jest podstępny, ponieważ zazwyczaj nie daje żadnych bezpośrednich objawów. Większość osób dowiaduje się o problemie dopiero wtedy, gdy rozwinie się miażdżyca lub dojdzie do poważnych zdarzeń, takich jak udar mózgu czy choroba serca. Dlatego tak kluczowe są regularne badania kontrolne, które pozwalają monitorować profil lipidowy.

Co jeść, aby szybko obniżyć cholesterol?

Dieta ma kluczowe znaczenie w walce z „złym” cholesterolem (LDL). Według kardiolog Anny Bartusiak-Chatys, do jadłospisu warto włączyć:

Płatki owsiane i rośliny strączkowe: Bogate w błonnik, który hamuje wchłanianie cholesterolu.

Tłuste ryby i orzechy włoskie: Dostarczają kwasów omega-3 i tłuszczów jednonienasyconych.

Czosnek i karczochy: Wspierają pracę wątroby i hamują syntezę cholesterolu.

Oliwę z oliwek oraz awokado: Poprawiają profil lipidowy i podnoszą poziom „dobrego” cholesterolu (HDL).

Jakie są przyczyny wysokiego poziomu cholesterolu?

Podwyższony poziom cholesterolu we krwi najczęściej wynika z trzech głównych czynników:

Niezdrowej diety (bogatej w tłuszcze nasycone i ubogiej w błonnik).

Braku aktywności fizycznej oraz siedzącego trybu życia.

Czynników genetycznych, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, ale które wymagają stałej kontroli lekarskiej.

