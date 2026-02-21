Dietetyk nie ma wątpliwości. Ten chleb z Biedronki ma tylko 3 składniki i jest numerem jeden

Chleb od lat stanowi podstawę diety wielu Polaków, ponieważ wykorzystujemy go do przygotowania kanapek na śniadanie i kolację. Są szybkie i proste do zrobienia, a więc idealne na zabiegany poranek czy wieczór po całym dniu pracy. Kupując chleb, warto jednak zwrócić uwagę na jego skład.

Najlepsze chleby z Biedronki

Dietetyk dr Bartosz Szemraj w opublikowanym nagraniu na YouTube wymienił top trzy najlepsze chleby z Biedronki. Na pierwszym miejscu znalazł się chleb żytni 100% bez dodatku drożdży.

Uważam, że to jest absolutny numer jeden w Biedronce. Ma tylko trzy składniki: mąkę żytnią, wodę i sól. Jest robiony wyłącznie na zakwasie, nie posiada żadnych konserwantów i nie ma tam raczej spulchniaczy – powiedział ekspert.

Specjalista dodał też, że do tego jest tani i sprawia, że po jego zjedzeniu czujemy się długo syci. To także idealny wybór dla osób dbających o poziom cukru, ponieważ zakwas dodatkowo stabilizuje glikemię. Kolejna propozycja dietetyka to chleb „Całe Ziarno”.

Tutaj jest aż 25 procent nasion słonecznika i 11 procent siemienia lnianego – powiedział.

Dodał, że ten chleb można nazwać „bombą zdrowych tłuszczów i błonnika”.

Więc jeśli jesteś na diecie i ograniczasz węglowodany, to jest to bardzo fajna opcja – wyjaśnił.

Dodał, że chleb jest nieco gęsty, ale właśnie dzięki tym składnikom odżywczym po zjedzeniu jednej lub dwóch kromek naprawdę można czuć się już sytym.

Czym kierować się przy wyborze chleba?

Kupując chleb, zwracaj uwagę na jego skład. Kieruj się zasadą, że im krótszy, tym lepszy. Unikaj różnych ulepszaczy, w tym emulgatorów (np. E471, E472e), karmelu (dodawanego, by chleb udawał razowy) i innych konserwantów. Jeśli chleb ma w swoim składzie dużo zbędnych dodatków – lepiej odłóż go na półkę.

Zwróć też uwagę na to, z jakiej mąki jest zrobiony. Typ mąki oznacza zawartość substancji mineralnych w 100 kg mąki. Im wyższy numer, tym mąka jest mniej oczyszczona i zdrowsza. Pamiętaj też, że chleb „wieloziarnisty” to nie to samo co „pełnoziarnisty”. Wieloziarnisty oznacza jedynie, że dodano do niego różne ziarna (często do jasnej mąki), natomiast pełnoziarnisty mówi o użyciu mąki z pełnego przemiału.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o chleb i jego skład

Który chleb z Biedronki jest najzdrowszy?

Według dietetyka, bezdyskusyjnym numerem jeden jest chleb żytni 100% bez dodatku drożdży. Jego główną zaletą jest niezwykle prosty skład (tylko mąka żytnia, woda i sól) oraz fakt, że powstaje wyłącznie na zakwasie. Jest wolny od konserwantów i spulchniaczy, a dzięki zakwasowi pomaga stabilizować poziom cukru we krwi i zapewnia sytość na długo.

Czym różni się chleb pełnoziarnisty od wieloziarnistego?

To jedno z najczęstszych nieporozumień zakupowych. Warto zapamiętać różnicę:

Chleb pełnoziarnisty: Powstaje z mąki z pełnego przemiału, która jest najmniej oczyszczona i zawiera najwięcej składników mineralnych.

Chleb wieloziarnisty: Oznacza jedynie, że do ciasta dodano różne rodzaje ziaren. Często bazą takiego chleba jest zwykła, jasna mąka pszenna, która jest mniej wartościowa.

Na co zwrócić uwagę w składzie chleba, żeby nie dać się oszukać?

Główną zasadą jest: im krótszy skład, tym lepiej. Podczas zakupów należy wystrzegać się następujących dodatków:

Karmel: Dodawany sztucznie, aby chleb wydawał się ciemniejszy (udawał razowy).

Konserwanty: Np. propionian wapnia.

Ulepszacze i emulgatory: Takie jak E471 czy E472e.

Typ mąki: Szukaj mąki o wysokim numerze (np. 1850 lub 2000), co oznacza, że jest ona zdrowsza i bogatsza w minerały.

Jaki chleb wybrać na diecie odchudzającej lub o niskiej zawartości węglowodanów?

Dla osób ograniczających węglowodany świetnym wyborem jest chleb „Całe Ziarno”. Zawiera on aż 25% nasion słonecznika i 11% siemienia lnianego, co czyni go „bombą zdrowych tłuszczów i błonnika”. Dzięki dużej gęstości odżywczej już jedna lub dwie kromki pozwalają poczuć sytość, co ułatwia kontrolowanie kalorii w ciągu dnia.

Czytaj też:

To „czarne złoto” przebadano w dziesiątkach analiz. Wspiera ciśnienie i cukier, ale jest jeden warunekCzytaj też:

Polacy go omijają, a seniorzy nie powinni. Ten produkt po 60. roku życia może zrobić różnicę