Przestałam to pić i organizm odetchnął z ulgą. Zmiany poczułam niemal od razu
Mężczyzna pije alkohol
Mężczyzna pije alkohol Źródło: Freepik
Choć okazjonalne picie alkoholu jest społecznie akceptowalne, to warto zadać sobie pytanie, czy ta chwila przyjemności nie ma zbyt wysokiej ceny. Zobacz, co zyskasz, gdy przestaniesz go spożywać.

Alkohol towarzyszy ludziom w wielu sytuacjach – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Podczas spotkań rodzinnych, wyjść ze znajomymi, świętowania sukcesu. I choć stał się w pewien sposób częścią kultury, a dla wielu osób synonimem relaksu, to należy zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo szkodliwie działa na nasze zdrowie. Ja całkowicie przestałam pić alkohol już kilka lat temu i wyraźnie czuję, jak bardzo wdzięczny za to jest mi mój organizm.

Dlaczego warto zrezygnować z picia alkoholu?

Decyzja o zrezygnowaniu z picia alkoholu to jedna z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić dla swojego zdrowia i samopoczucia. Zmiany zachodzą niemal natychmiast i można je zauważyć w swoim codziennym samopoczuciu. Jedna z korzyści dotyczy snu. Po alkoholu szybciej się zasypia, jednak śpi się gorzej, bo organizm zamiast odpoczywać walczy z toksyną. Osoby spożywające alkohol mają wyraźnie gorszą jakość snu niż abstynenci.

Mniej alkoholu to więcej energii następnego dnia – zauważył ekspert.

Warto też podkreślić, że picie alkoholu może przyczyniać się do obniżenia nastroju, ponieważ zaburza gospodarkę hormonalną dopaminą i serotoniną. Odstawienie alkoholu wpływa więc pozytywnie też na nasz nastrój.

Jak alkohol wpływa na zdrowie?

Jedna z najważniejszych korzyści z zaprzestania picia alkoholu, o której opowiedział dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu na YouTube, to mniejsze ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej.

Alkohol jest rakotwórczy i zwiększa ryzyko nowotworu jamy ustnej, przełyku, żołądka, wątroby i jelita grubego. Już 10 gramów etanolu dziennie zwiększa ryzyko nowotworu przełyku aż o 25 procent. Więc każdy dzień bez alkoholu to inwestycja w lepsze zdrowie.

To jednak nie wszystko. Biuro Analiz Sejmowych w opublikowanej pracy pod tytułem „Alkohol jako wyzwanie dla zdrowia publicznego w Polsce” wskazało więcej negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu.

Używanie alkoholu w Polsce jest drugim po paleniu tytoniu najbardziej istotnym behawioralnym czynnikiem ryzyka zgonu. Alkohol działa negatywnie na wszystkie narządy i układy w organizmie oraz ogólnie na jakość życia.

Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że z piciem alkoholu związanych jest ponad 200 rodzajów chorób i problemów zdrowotnych, w tym m.in.:

  • choroba wieńcowa,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • udary mózgu oraz zwiększone ryzyko nowotworów jamy ustnej, gardła, przełyku, wątroby, jelita grubego, piersi,
  • wad wrodzonych płodu,
  • uzależnienia, depresje, samobójstwa, wypadki i utonięcia.

Trzeba też pamiętać o tym, że zrezygnowanie z picia alkoholu lepiej wpływa na nasze relacje.

Alkohol obniża kontrolę nad emocjami, co często prowadzi do konfliktów i przemocy – powiedział dietetyk.

Dodał również, że ponad połowa przypadków przemocy domowej jest związana z alkoholem. Trzeźwość to silniejsze i zdrowsze relacje.

