Przestałam to pić i organizm odetchnął z ulgą. Zmiany poczułam niemal od razu

Alkohol towarzyszy ludziom w wielu sytuacjach – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Podczas spotkań rodzinnych, wyjść ze znajomymi, świętowania sukcesu. I choć stał się w pewien sposób częścią kultury, a dla wielu osób synonimem relaksu, to należy zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo szkodliwie działa na nasze zdrowie. Ja całkowicie przestałam pić alkohol już kilka lat temu i wyraźnie czuję, jak bardzo wdzięczny za to jest mi mój organizm.

Dlaczego warto zrezygnować z picia alkoholu?

Decyzja o zrezygnowaniu z picia alkoholu to jedna z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić dla swojego zdrowia i samopoczucia. Zmiany zachodzą niemal natychmiast i można je zauważyć w swoim codziennym samopoczuciu. Jedna z korzyści dotyczy snu. Po alkoholu szybciej się zasypia, jednak śpi się gorzej, bo organizm zamiast odpoczywać walczy z toksyną. Osoby spożywające alkohol mają wyraźnie gorszą jakość snu niż abstynenci.

Mniej alkoholu to więcej energii następnego dnia – zauważył ekspert.

Warto też podkreślić, że picie alkoholu może przyczyniać się do obniżenia nastroju, ponieważ zaburza gospodarkę hormonalną dopaminą i serotoniną. Odstawienie alkoholu wpływa więc pozytywnie też na nasz nastrój.

Jak alkohol wpływa na zdrowie?

Jedna z najważniejszych korzyści z zaprzestania picia alkoholu, o której opowiedział dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu na YouTube, to mniejsze ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej.

Alkohol jest rakotwórczy i zwiększa ryzyko nowotworu jamy ustnej, przełyku, żołądka, wątroby i jelita grubego. Już 10 gramów etanolu dziennie zwiększa ryzyko nowotworu przełyku aż o 25 procent. Więc każdy dzień bez alkoholu to inwestycja w lepsze zdrowie.

To jednak nie wszystko. Biuro Analiz Sejmowych w opublikowanej pracy pod tytułem „Alkohol jako wyzwanie dla zdrowia publicznego w Polsce” wskazało więcej negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu.

Używanie alkoholu w Polsce jest drugim po paleniu tytoniu najbardziej istotnym behawioralnym czynnikiem ryzyka zgonu. Alkohol działa negatywnie na wszystkie narządy i układy w organizmie oraz ogólnie na jakość życia.

Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że z piciem alkoholu związanych jest ponad 200 rodzajów chorób i problemów zdrowotnych, w tym m.in.:

choroba wieńcowa,

nadciśnienie tętnicze,

zaburzenia rytmu serca,

udary mózgu oraz zwiększone ryzyko nowotworów jamy ustnej, gardła, przełyku, wątroby, jelita grubego, piersi,

wad wrodzonych płodu,

uzależnienia, depresje, samobójstwa, wypadki i utonięcia.

Trzeba też pamiętać o tym, że zrezygnowanie z picia alkoholu lepiej wpływa na nasze relacje.

Alkohol obniża kontrolę nad emocjami, co często prowadzi do konfliktów i przemocy – powiedział dietetyk.

Dodał również, że ponad połowa przypadków przemocy domowej jest związana z alkoholem. Trzeźwość to silniejsze i zdrowsze relacje.

