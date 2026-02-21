W Dino zawsze kupuję ten słoik. Teraz kosztuje dużo mniej, więc biorę kilka

W popularnych sieciach handlowych naprawdę można trafić na prawdziwe perełki podczas zakupów. Świetnym przykładem jest Dino, gdzie często znajduję różne przysmaki w bardzo przystępnej cenie. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas, który musiałbyś poświęcić na przeglądanie półek i porównywanie produktów, koniecznie skorzystaj z mojej propozycji na pyszny dodatek do obiadu.

Sałatka z zielonych pomidorów to hit z Dino

Zawsze podczas zakupów w Dino wrzucam do koszyka kilka słoiczków sałatki warzywnej z zielonych pomidorów marki „Polan”. Do 24 lutego jest w świetnej cenie, więc warto zrobić zapas tego produktu. Zamiast 5,41 zł zapłacisz za jedno opakowanie tylko 4,49 zł.

Producent podaje, że sałatka jest przygotowywana według tradycyjnego przepisu i rzeczywiście tak smakuje. Pamiętam, że wiele lat temu moja babcia robiła właśnie taką. Gdy zajadam się zawartością słoików kupionych w Dino, często przypominam sobie czasy swojego dzieciństwa. Ten specjał smakuje naprawdę „domowo”. Nie jest to tylko moja opinia. Wszyscy, których częstowałam tą sałatką, mają podobne odczucia.

Głównym bohaterem są oczywiście plastry zielonych pomidorów, ale całość dopełnia też chrupiąca cebulka i drobno pokrojona marchewka. W sałatce można wyczuć też przyprawy. Gorczyca, liść laurowy czy ziele angielskie nadają całości naprawdę świetny smak. Taka sałatka doskonale sprawdza się do dań obiadowych. W ten sposób można mieć pyszny dodatek bez tracenia czasu na samodzielne przygotowywanie tego specjału.

Czym wyróżniają się zielone pomidory?

Zielone pomidory to osobna odmiana warzywa (do najpopularniejszych należy odmiana Green Zebra) Pozostają tego koloru nawet wtedy, gdy są już w pełni dojrzałe. Natomiast nie należy jeść niedojrzałych pomidorów pochodzących z odmian czerwonych, które są wtedy koloru zielonego.

Zielone pomidory są bogate w błonnik pokarmowy, czyli składnik, który kochają nasze jelita. Dodatkowo zawierają witaminę C, ważną dla naszej odporności, oraz witaminy K i potas. Ten ostatni przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Zawierają również przeciwutleniacze, które wspierają zdrowie całego organizmu. Charakteryzują się ciekawym smakiem, który czasami jest pisywany jako bardziej owocowy w porównaniu do pomidorów czerwonych. Można w nich wyczuć harmonię między słodyczą a orzeźwiającą kwasowością.

Czytaj też:

Czy post przerywany pomaga schudnąć? Najnowsze badania wskazują jednoznacznieCzytaj też:

To „czarne złoto” przebadano w dziesiątkach analiz. Wspiera ciśnienie i cukier, ale jest jeden warunek