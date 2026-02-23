Czujesz ciągłe zmęczenie? To może być niski poziom żelaza. Dietetyczka wskazuje konkretny jogurt
Czujesz ciągłe zmęczenie? To może być niski poziom żelaza. Dietetyczka wskazuje konkretny jogurt

Kobieta czyta etykietę produktu w sklepie, zdjęcie ilustracyjne
Kobieta czyta etykietę produktu w sklepie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Freepik
Ciągłe zmęczenie, brak energii i problemy z koncentracją mogą być efektem ukrytego niedoboru żelaza. Dietetyczka wskazuje prosty sposób, by to zmienić. Koniecznie sięgnij po ten produkt.

Ferrytyna jest białkiem magazynującym żelazo. Jej niski poziom jest najwcześniejszym sygnałem utajonego niedoboru żelaza w organizmie, który w konsekwencji może prowadzić do anemii. Najczęstszym objawem niskiej ferrytyny jest przewlekłe zmęczenie. Wiele osób w naszym kraju się z nim zmaga. W takiej sytuacji warto zrobić odpowiednie badania, które ocenią „zapasy żelaza”.

Produkt idealny na niską ferrytynę

Dietetyczka Anna Reguła w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie wskazała jogurt idealny dla osób z niską ferrytyną. Chodzi o „Veagen SoJagurt Natur” marki „take it veggie”. Jego cena w Kauflandzie to 9,99 zł. Specjalistka od zdrowego odżywiania radzi biec do supermarketu po ten jogurt sojowy. Jest on źródłem żelaza i białka, nie zawiera cukru ani dodanego wapnia. Zwraca uwagę też, że „pięknie podbije” żelazo w daniu i nie zaburzy jego wchłaniania. Jest to jogurt idealny dla osób z niską ferrytyną.

Jogurt idealny do dań i przekąsek bogatych w żelazo! Owsianki żelazowe, puddingi chia, jogurt z pestkami – to wszystko będzie miało z nim sens – wyjaśnia ekspertka.

Nie łącz żelaza z tym pierwiastkiem

Nie każdy wie o tym, ale żelazo i wapń „nie lubią się” w trakcie trawienia. Dochodzi między nimi do interakcji – zaczynają ze sobą konkurować. W ten sposób organizm przyswoi z obu znacznie mniej, niż mógłby. Wapń hamuje wchłanianie zarówno żelaza hemowego (z mięsa), jak i niehemowego (z roślin). Jeśli więc zależy ci na uzupełnieniu poziomu żelaza, nie powinieneś łączyć produktów bogatych w ten składnik mineralny z jedzeniem, które zawiera wapń.

Pamiętajcie, że wapń też musi być zaopiekowanym pierwiastkiem w diecie, więc odsuwamy duże jego ilości przy daniach z dużą zawartością żelaza, ale musimy zadbać o jego podaż w pozostałych posiłkach i między nimi – zaznacza dietetyczka.

Źródło: Odżywianie WPROST.pl