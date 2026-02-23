Czujesz ciągłe zmęczenie? To może być niski poziom żelaza. Dietetyczka wskazuje konkretny jogurt

Ferrytyna jest białkiem magazynującym żelazo. Jej niski poziom jest najwcześniejszym sygnałem utajonego niedoboru żelaza w organizmie, który w konsekwencji może prowadzić do anemii. Najczęstszym objawem niskiej ferrytyny jest przewlekłe zmęczenie. Wiele osób w naszym kraju się z nim zmaga. W takiej sytuacji warto zrobić odpowiednie badania, które ocenią „zapasy żelaza”.

Produkt idealny na niską ferrytynę

Dietetyczka Anna Reguła w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie wskazała jogurt idealny dla osób z niską ferrytyną. Chodzi o „Veagen SoJagurt Natur” marki „take it veggie”. Jego cena w Kauflandzie to 9,99 zł. Specjalistka od zdrowego odżywiania radzi biec do supermarketu po ten jogurt sojowy. Jest on źródłem żelaza i białka, nie zawiera cukru ani dodanego wapnia. Zwraca uwagę też, że „pięknie podbije” żelazo w daniu i nie zaburzy jego wchłaniania. Jest to jogurt idealny dla osób z niską ferrytyną.

Jogurt idealny do dań i przekąsek bogatych w żelazo! Owsianki żelazowe, puddingi chia, jogurt z pestkami – to wszystko będzie miało z nim sens – wyjaśnia ekspertka.

Nie łącz żelaza z tym pierwiastkiem

Nie każdy wie o tym, ale żelazo i wapń „nie lubią się” w trakcie trawienia. Dochodzi między nimi do interakcji – zaczynają ze sobą konkurować. W ten sposób organizm przyswoi z obu znacznie mniej, niż mógłby. Wapń hamuje wchłanianie zarówno żelaza hemowego (z mięsa), jak i niehemowego (z roślin). Jeśli więc zależy ci na uzupełnieniu poziomu żelaza, nie powinieneś łączyć produktów bogatych w ten składnik mineralny z jedzeniem, które zawiera wapń.

Pamiętajcie, że wapń też musi być zaopiekowanym pierwiastkiem w diecie, więc odsuwamy duże jego ilości przy daniach z dużą zawartością żelaza, ale musimy zadbać o jego podaż w pozostałych posiłkach i między nimi – zaznacza dietetyczka.

