Lepsze niż chia i dużo tańsze. Wystarczą 3 łyżki, a apetyt wyraźnie spada

W ostatnich latach niezwykle popularne stały się nasiona chia z uwagi na swoje właściwości zdrowotne. Są źródłem błonnika, kwasów omega-3, białka oraz wielu witamin i minerałów, co czyni je idealnym dodatkiem do diety. Można dodawać je do smoothie, jogurtów, sałatek czy wypieków. Nasiona chia zyskały status superfood i cieszą się bardzo dużą popularnością. Na Instagramie wiele osób poleca ten produkt. Okazuje się jednak, że istnieje coś jeszcze lepszego. O tym polskim produkcie niestety często zapominamy.

Lesze niż nasiona chia

Chodzi o siemię lniane, czyli nasz polski superfood. Zawiera ono od 75 do nawet 800 razy więcej lignanów niż jakikolwiek inny produkt roślinny na świecie (w tym nasiona chia). Lignany działają jako silne przeciwutleniacze, ale też odpowiadają za równowagę hormonalną.

Siemię lniane jest jednym z najlepszych źródeł lignanów, czyli fitoestrogenów, które zapobiegają nowotworom piersi, jelita grubego i prostaty. Warto wiedzieć, że siemię lniane zawiera 100 razy więcej SDG (dwuglukozydu sekoizolariciresolu) w porównaniu do innych źródeł żywności. SDG, podobnie jak inne fitoestrogeny, może łagodzić dolegliwości związane z menopauzą oraz poprawiać płodność u kobiet – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Siemię lniane zawiera też więcej błonnika rozpuszczalnego niż nasiona chia. Ten rodzaj błonnika jest szczególnie efektywny w kontrolowaniu apetytu. Spowalnia trawienie i potęguje uczucie sytości. Około 25 procent błonnika w nasionach lnu to frakcja rozpuszczalna. W nasionach chia stanowi ona zaledwie 7-15 procent. Dodatkowo, z uwagi na to, że siemię lniane rośnie w Polsce (w przeciwieństwie do nasion chia, które pochodzą z Ameryki Środkowej), jest znacznie tańsze.

Warto jednak podkreślić, że nasiona chia też są wartościowym elementem diety i mają udowodnione działanie prozdrowotne.

Ile siemienia lnianego spożywać?

Maksymalna dawka siemienia lnianego powinna wynosić 3 łyżki dziennie. Wynika to między innymi z obecności związków cyjanowych. Ludzki organizm potrafi sobie z nimi skutecznie radzić, jednak mimo tego nie należy przyjmować ich w zbyt dużych dawkach.

Dodatkowo nasiona lnu zawierają wysoką zawartość błonnika. Wpływa on dobroczynnie na nasz organizm, jednak w diecie nie powinno go być też za dużo. Spożycie go w nadmiarze może wywołać efekt przeczyszczający. Aby zachować maksimum wartości odżywczych, siemię lniane najlepiej spożywać tuż po zmieleniu.

