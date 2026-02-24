Lepsza niż świeża kapusta. Ten babciny skarb wzmacnia jelita i odporność

Biała kapusta jest jednym z tych warzyw, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Jej liście kryją w sobie delikatną słodycz, ale też przyjemną chrupkość. Doskonale sprawdza się w wielu potrawach (po ugotowaniu lub upieczeniu), ale też w surówkach. Część osób lubi też ją podjadać „solo”, pokrojoną na cienkie paseczki. I choć jest pyszna, to jeśli zależy ci na wartościach odżywczych – warto spożywać ją w innej formie.

Lepsza od białej kapusty

Mianowicie chodzi o kapustę kiszoną. Jest jeszcze lepsza niż świeża z kilku powodów. Po ukiszeniu nabiera wyrazistego, lekko kwaśnego smaku, który potrafi całkowicie odmienić potrawę. Z takiej kapusty też wychodzą doskonałe surówki. Najważniejsze są jednak jej dobroczynne właściwości dla naszego organizmu. Podczas procesu kiszenia kapusta przechodzi „przemianę”. Przede wszystkim staje się naturalnym probiotykiem. Podczas fermentacji bakterie z rodzaju Lactobacillus przetwarzają cukry w kwas mlekowy. Jej spożywanie wspiera mikroflorę jelitową, co z kolei przekłada się na lepszą odporność. Pomaga też w trawieniu i może łagodzić objawy niektórych nietolerancji pokarmowych.

Jakie jeszcze właściwości ma kapusta kiszona?

Kapusta kiszona to bogactwo witaminy C, czyli naturalnego antyoksydantu. Wzmacnia działanie układu immunologicznego, ale też zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Witamina C poprawia przyswajanie tzw. żelaza niehemowego (pochodzącego z produktów roślinnych), które naturalnie wchłania się gorzej niż żelazo hemowe z mięsa. Dlatego łączenie produktów bogatych w żelazo roślinne z produktami zawierającymi witaminę C zwiększa jego biodostępność. Ma to szczególne znaczenie u osób z niedoborami żelaza lub anemią.

Dodatkowo witamina C wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i przyczynia się do zmniejszenia ryzyka chorób serca. W kapuście kiszonej zawarta jest też siarka – wraz z witaminą C dobrze wpływa na stan naszej skóry. Opóźnia procesy starzenia się, ale też reguluje syntezę kolagenu (umożliwiając jego prawidłową produkcję).

Przede wszystkim jest to produkt o niskiej zawartości energetycznej, dlatego jest szczególnie polecana osobom, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Dodatkowo błonnik zawarty w tym produkcie zwiększa uczucie sytości, a w konsekwencji zapobiega napadom głodu i podjadaniu niezdrowych przekąsek.

Kapusta kiszona wspiera zdrowie jelit

Eksperci z University of California (Davis) udowodnili, że kapusta kiszona posiada unikalne właściwości, których nie ma ani surowa kapusta, ani sama solanka. Wnioski zostały opublikowane w 2025 roku w czasopiśmie naukowym „Applied and Environmental Microbiology”.

Badanie wykazało, że tylko sfermentowana kapusta skutecznie wzmacnia „uszczelnienie” jelit. Przyczynia się to do ochrony organizmu przed przenikaniem toksyn oraz stanami zapalnymi. Ochrona integralności jelit jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania bariery jelitowej. Regularne spożywanie tego produktu może sprawić, że przewód pokarmowy stanie się bardziej odporny na różnego rodzaju zakłócenia i nieprawidłowości.

Co więcej, metabolity powstające w kiszonej kapuście są tego samego rodzaju, co te wytwarzane naturalnie przez nasz własny mikrobiom jelitowy. W ten sposób kapusta kiszona dostarcza naszemu organizmowi wsparcia zgodnego z jego naturalnymi procesami.

Na razie te wyniki zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych, jednak w przyszłości naukowcy planują badania z udziałem ludzi. Specjaliści zauważyli również, że zarówno kapusta kiszona domowej roboty, jak i ta kupiona w sklepie, wykazują podobne właściwości dobroczynne dla naszego organizmu.

