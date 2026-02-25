Zmiel i syp do dań, wystarczy 1 łyżeczka. Obniża cukier, a Polacy jej nie doceniają

Choć w polskiej kuchni króluje sól i pieprz, a czasami również majeranek, liść laurowy i ziele angielskie, to warto sięgnąć również po mniej znaną przyprawę. Chodzi o kozieradkę. Choć ten produkt jest dość dobrze znany w naszym kraju, to mało osób korzysta z niego na co dzień.

Ta przyprawa obniża cukier

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu opowiedział o przyprawie, która nie jest zbyt popularna w naszym kraju.

Myślę, że dość dobrze znanym produktem, a rzadko spożywanym, który ma udowodniony wpływ na glikemię, czyli poziom cukru we krwi, jest kozieradka. Mam na myśli tę przyprawę, która najczęściej jest stosowana do gulaszy, duszonego mięsa, jajecznicy, omletów, ciecierzycy, soczewicy, fasoli czy zup i sosów – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Dodał, że naukowcy potwierdzili, iż jej regularne spożywanie, najlepiej w formie mielonej, może obniżyć poziom glukozy we krwi na czczo średnio o 20 miligramów na decylitr. Specjalista powołał się na badanie pod tytułem „Therapeutic effects of fenugreek supplementation on type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of clinical trials”.

Zauważył również, że ten dobroczynny efekt kozieradki jest na tyle silny, że jedna z publikacji naukowych została zatytułowana tak: „Potencjał przeciwcukrzycowy kozieradki: magiczne zioło na cukrzycę”.

Jeśli zależy Państwu na uregulowaniu cukru we krwi, to włączenie kozieradki do jadłospisu będzie na pewno dobrym pomysłem – zauważył.

Jakie jeszcze właściwości ma kozieradka?

Kozieradka jest też doskonałym wsparciem układu trawiennego. Pomaga przy stanach zapalnych żołądka czy chorobie wrzodowej. Dodatkowo zapobiega wzdęciom. Stosowanie tej przyprawy dobrze wpływa również na nasz profil lipidowy. Może być także stosowana przy zaburzeniach trawienia, a także w przypadku zgagi. Pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów, co wspiera profilaktykę miażdżycy. Jedną ze znanych właściwości kozieradki jest też stymulowanie laktacji u kobiet karmiących piersią.

Ile kozieradki spożywać?

Jeśli chodzi o ilość stosowanej kozieradki, to ekspert, bazując na wiedzy naukowej, polecił od 3 do 15 gramów zmielonych nasion dziennie. Oznacza to, że można spożyć od jednej płaskiej łyżeczki do 5 płaskich łyżeczek. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy żołądkowo-jelitowe, zwłaszcza jeśli organizm nie jest przyzwyczajony do tego zioła.

Ze względu na wpływ na hormony i cukier kobiety w ciąży oraz osoby przyjmujące leki na cukrzycę powinny skonsultować jej stosowanie ze specjalistą.

Czytaj też:

Większość wyrzuca banany za wcześnie. Czarne najlepiej zastępują cukierCzytaj też:

Chudniesz, ale waga wraca? Organizm pamięta więcej, niż sądzisz