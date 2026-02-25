3 szklanki dziennie wystarczą. Aż 15 procent mniej tłuszczu w wątrobie

Wątroba jest jednym z najważniejszych narządów w ciele człowieka. Odpowiada między innymi za detoksykację, metabolizm składników odżywczych, produkcję żółci oraz magazynowanie witamin. Jej zdrowie w dużej mierze zależy od stylu życia. Niszczy ją nadmierne spożycie alkoholu, ale także niezdrowa dieta, obfitująca w tłuszcze trans i cukry

Zielona herbata poprawia zdrowie wątroby

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu zauważył, że warto rozważyć urozmaicenie swojego jadłospisu o zieloną herbatę.

Przeglądając literaturę fachową w poszukiwaniu produktów, które mają działanie odtłuszczające wątrobę, natrafiłem na badanie przeprowadzone przez Japończyków. Zaobserwowali oni, że korzystna w tym zakresie jest również zielona herbata – powiedział ekspert.

Specjalista od zdrowego odżywiania zauważył, że uzyskane przez nich wyniki pokazały, że u osób, które spożywały większe ilości zielonej herbaty, doszło do obniżenia wartości jednego ze wskaźników stłuszczenia wątroby o około 15 procent, co jak najbardziej możemy uznać za zadowalającą skuteczność działania.

W podsumowaniu swojej pracy badacze napisali, że taki pozytywny wynik można uzyskać, spożywając trzy szklanki zielonej herbaty dziennie przez trzy miesiące.

Dietetyk powołał się na następujące badanie „Zielona herbata z dużą zawartością katechin poprawia funkcjonowanie wątroby i naciekanie tłuszczu u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD): badanie z podwójnie ślepą próbą kontrolowane placebo”.

Inne właściwości zielonej herbaty

Zielona herbata znana jest ze swoich właściwości zdrowotnych. To zdecydowanie coś więcej niż tylko smaczny napar. To silny antyoksydant. Jest bogata w katechiny, które mają mocne działanie przeciwutleniające. Jej regularne spożywanie pomaga neutralizować wolne rodniki, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń komórek i stanów zapalnych. Z kolei duet składników – kofeina i L-teanina – poprawia koncentrację bez „trzęsących się rąk”, co niektórzy czują na przykład po wypiciu kawy. Spożywanie zielonej herbaty lekko podkręca też tempo przemiany materii, co pomaga w odchudzaniu. Dobrze wpływa też na zdrowie układu krążenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ zielonej herbaty na wątrobę

Czy zielona herbata pomaga na stłuszczenie wątroby?

Tak. Według badań przytoczonych przez dr. Bartosza Kulczyńskiego, zielona herbata ma działanie odtłuszczające wątrobę. U osób spożywających ten napar zaobserwowano obniżenie wskaźnika stłuszczenia wątroby o około 15%. Jest to szczególnie istotne dla pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD).

Ile szklanek zielonej herbaty dziennie należy pić, aby wspomóc wątrobę?

Zgodnie z wynikami badań japońskich naukowców, optymalne efekty prozdrowotne uzyskuje się, spożywając trzy szklanki zielonej herbaty dziennie. Aby zauważyć wyraźną poprawę w funkcjonowaniu narządu i redukcję nacieków tłuszczu, taką kurację należy stosować regularnie przez okres trzech miesięcy.

Jakie składniki zielonej herbaty są najzdrowsze dla wątroby?

Kluczowym składnikiem są katechiny. To silne antyoksydanty (przeciwutleniacze), które:

poprawiają ogólne funkcjonowanie wątroby,

neutralizują wolne rodniki,

zmniejszają stany zapalne i ryzyko uszkodzeń komórek.

