Dewastuje wątrobę, choć nie jest alkoholem. Polacy jedzą go codziennie w jogurtach i napojach

Wątroba jest jednym z najważniejszych organów w ludzkim organizmie. Odpowiada za oczyszczanie z toksyn. Poprzez produkcję żółci wspomaga trawienie, a także bierze udział w metabolizmie tłuszczów, białek oraz węglowodanów. Aby dbać o wątrobę, warto prowadzić zdrowy tryb życia. Przede wszystkim unikać alkoholu, ale nie tylko.

To dewastuje wątrobę

To, że cukier negatywnie wpływa na nasze zdrowie, wie niemal każdy z nas. Spożywany w nadmiarze przyczynia się między innymi do otyłości, cukrzycy typu 2 oraz problemów z sercem. Sprzyja także odkładaniu się tkanki tłuszczowej, zwiększa ryzyko próchnicy i obniża odporność. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że dewastuje też naszą wątrobę i prowadzi do jej stłuszczenia.

Szczególny wpływ ma fruktoza, obecna w syropie glukozowo-fruktozowym, a ten jest popularnym składnikiem żywności przetworzonej – wyjaśnia kardiolog Anna Bartusiak-Chatys.

Fruktoza (naturalna) jest też w owocach, miodzie. Z kolei fruktoza dodana znajduje się w batonikach, słodkich przekąskach, słodzonych napojach i syropach, słodkich jogurtach czy dżemach. Nadmierne spożycie takich słodkich produktów może prowadzić do niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Fruktoza jest metabolizowana bezpośrednio w wątrobie. Gdy jest jej za dużo – nadmiar przekształca się w tłuszcz, który zaczyna odkładać się w komórkach wątroby. Może to przyczyniać się do stanu zapalnego, a w dłuższej perspektywie zaburzać pracę tego narządu i zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2 oraz insulinooporności.

Jak zadbać o swoją wątrobę?

Ekspertka zauważyła, że stłuszczenie wątroby to schorzenie występujące u coraz młodszych osób. Zaznacza ona też, że jest to stan, który zwiększa ryzyko wystąpienia chorób kardiologicznych, marskości wątroby i raka wątroby. Nie można bagatelizować tego. Żeby wycofać stłuszczenie wątroby, zgodnie ze wskazówkami specjalistki, powinieneś:



odstawić żywność przetworzoną, cukier, słodycze, fast foody,

ograniczyć tłuszcze nasycone,

ograniczyć owoce (szczególnie te bardzo słodkie), jeśli jest ich bardzo dużo w diecie,

odstawić alkohol, słodkie napoje, soki owocowe,

zwiększyć ilość warzyw w diecie i oliwy,

nie podjadać między posiłkami,

ostatni posiłek zjeść 3 godziny przed snem,

ruszać się regularnie,

zredukować masę ciała.

