W Biedronce markowa kawa o 80 procent taniej. Tylko przez jeden dzień

Robienie zakupów podczas różnego rodzaju promocji w supermarkecie to świetny sposób, by naprawdę sporo zaoszczędzić – zwłaszcza przy regularnych, większych zakupach dla całej rodziny. Dzięki temu zmniejszysz codzienne wydatki bez rezygnowania z zakupu ulubionych produktów. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie kawy, której ceny stale rosną. Korzystając z promocji, można kupić zapas na kilka tygodni, wydając znacznie mniej.

Tania kawa w Biedronce

Tylko w sobotę (28 lutego) wszystkie kawy ziarniste marki „Jacobs” kupisz w znacznie niższej cenie niż normalnie. Drugi produkt tej samej marki nabędziesz aż o 80 procent taniej. To naprawdę świetna okazja, by zrobić porządne zapasy. Wszystkie kawy można ze sobą dowolnie mieszać. Ofertą objęte są: kawa Jacobs Origins, kawa Jacobs Cafe Crema, kawa Jacobs Espresso, kawa Jacobs Barista Crema Italiano. Obowiązuje jednak limit dzienny. To cztery sztuki (maksymalnie dwie z rabatem) na kartę Moja Biedronka.

Jak wykorzystać fusy po kawie?

Zamiast wyrzucać fusy po kawie, możesz je wykorzystać na różne, ciekawe sposoby. To prawdziwy skarb. Świetnie sprawdzą się jako nawóz w ogrodzie lub do roślin doniczkowych. Wymieszaj wysuszone fusy z ziemią dla roślin lubiących kwasowe podłoże (np. paprocie, wrzosy, hortensje). Możesz z nich też przygotować peeling do ciała lub płukankę do ciemnych włosów.

Fusy po kawie dobrze sprawdzą się też jako pochłaniacz zapachów. Postaw miseczkę z suchymi fusami w lodówce – zneutralizują zapach intensywnych potraw. Możesz użyć ich także do usuwania tłuszczu z garnków czy patelni. Jeśli planujesz przechowywać fusy, najpierw dokładnie je wysusz. Możesz to zrobić rozkładając je po prostu na talerzyku i czekając kilka dni. Wilgotne fusy pozostawione w zamkniętym pojemniku bardzo szybko pleśnieją.

