Francuski klasyk to potężna porcja białka i wapnia. Dla mnie smaczniejszy od mozzarelli

Ser pleśniowy jest gatunkiem sera, który został wytworzony z mleka i podpuszczki. W trakcie dojrzewania skrzepu jest on stopniowo porastany szlachetnymi gatunkami pleśni. W ten sposób nabiera charakterystycznego smaku oraz aromatu, a także barwy i konsystencji. Takie pleśnie najczęściej mają trzy kolory: biały, niebieski oraz zielony. Jednym z najpopularniejszych jest francuski ser pleśniowy Brie. Jest on wytwarzany w rejonie Sekwany i Marny, a nazwa „Brie” dotyczy tylko serów pleśniowych z tych regionów. Jego smak jest intensywny, a aromat delikatnie „pieczarkowy”. Jest on porośnięty białą i aksamitną warstwą pleśni. Dla mnie osobiście takie sery są smaczniejsze od popularnej mozzarelli.

Dlaczego warto jeść sery pleśniowe?

Sery pleśniowe to przede wszystkim bogactwo białka. Jest ono pełnowartościowe. Oznacza, że dostarcza wszystkie niezbędne aminokwasy, których organizm nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć. Dodatkowo białko z sera pleśniowego jest też łatwo przyswajalne. Dzięki temu spożywanie tego produktu wspiera budowę i regenerację mięśni, ale też prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Sery pleśniowe są też wartościowym elementem diety z uwagi na zawartość wapnia i fosforu – pierwiastków niezbędnych dla zdrowych kości i zębów. Są też bogate w cynk, który wspiera zdrowie całego naszego organizmu. Dzięki zawartości potasu, magnezu i fosforu sery te wspomagają też prawidłową pracę serca oraz funkcjonowanie układu nerwowego. Dostarczają również wielu witamin niezbędnych do utrzymania zdrowia, takich jak A, D, E, K oraz witamin z grupy B.

Pamiętaj jednak o umiarze w spożywaniu serów pleśniowych. Ze względu na wysoką zawartość tłuszczów nasyconych, kalorii oraz soli, sery te powinny być spożywane ostrożnie przez osoby z nadwagą.

Jak wykorzystać sery pleśniowe w kuchni?

Sery pleśniowe zazwyczaj kojarzą nam się ze smacznym dodatkiem do wina. Pasują do nich świeże figi, winogrona, suszone owoce i orzechy. Ten rodzaj sera można jednak wykorzystać też na inne sposoby pokruszone lub pokrojone w kostkę świetnie sprawdzają się jako dodatek do sałaty. Doskonale smakują też w różnych sosach. Pod wpływem ciepła topią się, tworząc kremową, aromatyczną konsystencję idealną do makaronów. Są też idealne do zapiekanek i pizzy, ponieważ nadają im wyrazistości.

