Przyspiesza odchudzanie, wspiera odporność. Jedna szklanka dziennie to nawyk dietetyczki

Choć zdaje się, że wiele osób o tym zapomina, nasza dieta ma realny wpływ na stan naszego zdrowia. To, co spożywamy, dostarcza (lub nie) do naszego organizmu niezbędnych składników odżywczych. Należy więc systematycznie sięgać po warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty i dobrej jakości białko. Z kolei nadmiar przetworzonej żywności, cukru czy tłuszczów trans może przyczyniać się do rozwoju chorób serca, cukrzycy czy otyłości.

Kefir wspiera odchudzanie

Dietetyczka Paulina Ihnatowicz w opublikowanym przez siebie wpisie na Instagramie zdradziła kilka swoich nawyków. Wśród nich znalazło się regularne picie kefiru. Ekspertka od zdrowego odżywiania wyjaśniła, że codziennie wypija szklankę tego napoju.

Jego picie wspiera między innymi proces odchudzania. Przede wszystkim zawiera dużo białka, co przekłada się na dłuższe uczucie sytości po jego wypiciu. Dodatkowo kefir jest niskokaloryczny, więc można go włączać do diety bez obawy o nadmiar kalorii. To też „ratunek” przed wieczornym podjadaniem. Trudno zjeść paczkę chipsów po wypiciu prawie pół litra gęstego kefiru.

Jakie jeszcze właściwości ma kefir?

Jest on znany też ze swojego dobroczynnego działania na jelita. Między innymi pomaga odbudować florę bakteryjną po antybiotykoterapii. To z kolei wspomaga trawienie oraz wchłanianie składników odżywczych. Kefir pomaga łagodzić problemy trawienne, jak wzdęcia czy zaparcia, ale też wspiera naszą odporność.

Kefir jest też skarbnicą wapnia, czyli składnika mineralnego niezwykle ważnego dla naszych kości. Zawiera również witaminę K, która odgrywa kluczową rolę w metabolizmie wapnia.

Najlepsze właściwości ma kefir naturalny. Wersje owocowe często zawierają duże ilości dodanego cukru. To z kolei zmniejsza prozdrowotne działanie probiotyków, a także negatywnie przekłada się na nasze zdrowie. Koniecznie sprawdź, jaki jest najlepszy kefir z Biedronki.

