Owsianka z lodami? Polacy pokochali trik znanego dietetyka

Polacy bardzo polubili płatki owsiane. Są idealne zarówno na śniadanie, jak i na szybką kolację. Owsianka jest również bardzo uniwersalna – każdy może ją modyfikować według własnych upodobań smakowych. Wielu osobom kojarzy się jednak z wyrzeczeniami. Traktujemy ją przede wszystkim w kategoriach czegoś zdrowego. Dietetyk dr Michał Wrzosek udowadnia jednak, że może być też niezwykle smaczna. Znany dietetyk dodaje do niej bowiem lody.

Owsianka z pysznym dodatkiem

Taka owsianka z lodami jest idealnym przykładem dietetycznego kompromisu. Łączy w sobie to, co zdrowe, z tym, co rozpieszcza podniebienie. Sycąca owsianka dostarcza błonnika i wartości odżywczych, a dodatek lodów wprowadza słodką przyjemność. Takie połączenie pozwala cieszyć się świetnym smakiem bez rezygnowania z dbania o dietę.

Lubię kolację na słodko i potrzebuję ją szybko przyrządzić. Płatki owsiane mają niski indeks glikemiczny. Zalewam je mlekiem bogatym w wapń, dodaję białko oraz owoce, żeby było więcej błonnika. Superzdrowy posiłek i ta owsianka nigdy mi się nie znudzi, bo na wierzch dorzucam lody – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Przepis: Owsianka z lodami Pokochasz smak tej owsianki. Zobaczysz, że będziesz jeść ją naprawdę często. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 560 Składniki 5 łyżek płatków owsianych (ok. 50 g)

½ szklanki mleka (ok. 125 ml)

2 łyżki odżywki białkowej (ok. 20 g)

2 łyżeczki masła orzechowego (ok. 20 g)

100 g świeżych borówek

1 porcja lodów waniliowych (ok. 55 g) Sposób przygotowania Namaczanie owsiankiPłatki owsiane wsyp do miski i zalej zimnym mlekiem. Wstaw do lodówki na co najmniej 1 godzinę (najlepiej na całą noc), żeby płatki napęczniały. Dodawanie masła orzechowego i białkaDo napęczniałych płatków dodaj masło orzechowe i odżywkę białkową, a następnie dokładnie wymieszaj. Jeśli masa jest zbyt gęsta i trudno się miesza – dodaj odrobinę wody lub mleka. Podawanie owsiankiNa wierzchu ułóż borówki i porcję lodów. Podawaj od razu, jeszcze chłodne.

Jakie właściwości mają płatki owsiane?

Płatki owsiane zawierają przede wszystkim pokaźną ilość błonnika pokarmowego, który wpływa dobroczynnie na zdrowie naszych jelit. Dodatkowo sprawia, że czujemy się dłużej syci – błonnik chłonie wodę i zwiększa objętość w żołądku. Dla wielu ludzi największą zaletą płatków owsianych jest to, że wspierają proces odchudzania.

To jednak nie koniec zdrowotnych właściwości. Regularne spożywanie owsianki może obniżyć poziom cholesterolu LDL (tzw. „złego” cholesterolu). Jej jedzenie wpływa też pozytywnie na ciśnienie tętnicze. Dzięki wysokiej zawartości błonnika i wolnemu trawieniu płatki owsiane mają niski indeks glikemiczny (IG). Są więc idealnym posiłkiem dla osób z insulinoopornością czy cukrzycą typu 2. Płatki owsiane są także źródłem wielu witamin i minerałów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o płatki owsiane

Czy płatki owsiane są zdrowe i co zawierają?

Tak, płatki owsiane to skarbnica wartości odżywczych. Są przede wszystkim bogatym źródłem błonnika pokarmowego, który wspiera pracę jelit i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Ponadto dostarczają wielu niezbędnych witamin i minerałów, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Jak owsianka wpływa na odchudzanie i poziom cholesterolu?

Płatki owsiane są sprzymierzeńcem osób na diecie, ponieważ pęczniejący w żołądku błonnik hamuje głód. Regularne spożywanie owsianki pomaga również obniżyć poziom „złego” cholesterolu (LDL) oraz pozytywnie wpływa na regulację ciśnienia tętniczego, co chroni układ krwionośny.

Czy osoby z cukrzycą mogą jeść płatki owsiane?

Tak. Płatki owsiane charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym (IG). Dzięki temu, że są trawione powoli, nie powodują gwałtownych skoków cukru we krwi. Są więc idealnym elementem jadłospisu dla osób z insulinoopornością oraz cukrzycą typu 2.

