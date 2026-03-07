20 ml dziennie robi różnicę. Ten tłuszcz wspiera serce, mózg i pomaga schudnąć

Zdrowe odżywianie ma realny i udowodniony wpływ na nasz organizm. Odpowiednio zbilansowana dieta dostarcza niezbędnych witamin, składników mineralnych i innych substancji odżywczych, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, nerwowego czy krążenia. Niemal każdy z nas wie, że jedzenie warzyw, owoców czy produktów pełnoziarnistych przekłada się na korzyści zdrowotne. Często pomijamy jednak inne wartościowe produkty.

Dobroczynne właściwości oliwy z oliwek

Dietetyk Bartek Szemraj opublikował na YouTube nagranie, w którym zdradził, że 20 mililitrów oliwy z oliwek dziennie wpływa genialnie na zdrowie i ciało.

Po pierwsze, randomizowane badania pokazują, że osoby, które ten tłuszcz spożywają nawet w takiej małej ilości, mają lepsze efekty, jeżeli chodzi o obniżenie masy ciała, czyli odchudzanie i spadek obwodu talii, niż osoby, które tego nie robią – powiedział.

Dodał też, że spożywanie oliwy z oliwek zwiększa sytość i zmniejsza głód, a dodatkowo ma bardzo silne działanie przeciwzapalne. Pomaga więc zmniejszyć stan zapalny w organizmie. Jeśli utrzymuje się on zbyt długo, to przyczynia się do rozwoju wielu chorób, takich jak choroby serca, cukrzyca typu 2 czy choroby autoimmunologiczne.

Możemy też oczywiście powiedzieć o stabilizacji glukozy we krwi, poprawie profilu cholesterolowego, ale to, co dla mnie istotne, to jest też to, o czym nikt nie mówi, czyli nawet wsparcie funkcji poznawczych – dodał ekspert.

Jak wybrać dobrą oliwę z oliwek?

Specjalista od zdrowego odżywiania zauważył też, że im bardziej gorzka jest oliwa z oliwek, tym lepiej, dlatego że zawiera prawdopodobnie więcej polifenoli, które są potężnymi antyoksydantami.

Z kolei dietetyk dr Bartosz Kulczyński wyjaśnił, jak odróżnić prawdziwą oliwę od zafałszowanej.

Poruszam ten temat, bo niektórzy producenci w celu zwiększenia zysku na przykład mieszają prawdziwą oliwę z tańszymi olejami, w tym olejem słonecznikowym, rzepakowym czy sojowym. W efekcie kupujemy wówczas nie stuprocentową oliwę wysokiej jakości, a przeciętnej jakości oliwę z domieszką innych olejów – powiedział.

Dodał, że taki zabieg oczywiście przekłada się negatywnie na walory zdrowotne oliwy. Ekspert radzi, by przed jej kupieniem zwrócić uwagę na etykietę na butelce, a konkretnie na jej nazwę. Jak podaje dietetyk, jeśli zależy nam na oliwie najlepszej jakości, to powinniśmy wybierać produkt o nazwie „oliwa extra virgin”. Inna nazwa tego produktu to „oliwa najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia”.

Każde inne oznaczenie z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że mamy do czynienia z gorszej jakości oliwą. A mianowicie mogą pojawić się nazwy takie jak oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwa z oliwek typu lampante, rafinowana oliwa z oliwek, oliwa z wytłoczyn z oliwek. Dlatego też proszę zapamiętać informację, że wybieramy tylko oliwę extra virgin, inaczej oliwę najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia – podsumował.

Dodał, że pozostałymi nie ma co zaprzątać sobie głowy, jeśli mowa o spożywaniu na zimno.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o oliwę z oliwek

Czy oliwa z oliwek pomaga w odchudzaniu?

Tak. Badania wykazują, że spożywanie nawet niewielkiej ilości oliwy z oliwek (ok. 20 ml dziennie) sprzyja obniżeniu masy ciała oraz redukcji obwodu talii. Dzieje się tak, ponieważ oliwa zwiększa uczucie sytości i skutecznie hamuje głód, co ułatwia trzymanie się założeń diety.

Jakie są najważniejsze właściwości zdrowotne oliwy z oliwek?

Oliwa z oliwek to prawdziwy „superfood”, który wspiera organizm na wielu płaszczyznach:

Działa przeciwzapalnie: Pomaga redukować stany zapalne, chroniąc przed chorobami serca, cukrzycą typu 2 i chorobami autoimmunologicznymi.

Stabilizuje poziom cukru: Pomaga w regulacji glukozy we krwi.

Poprawia profil cholesterolowy: Wpływa korzystnie na zdrowie układu krążenia.

Wspiera mózg: Pozytywnie oddziałuje na funkcje poznawcze.

Jak rozpoznać oliwę z oliwek najlepszej jakości?

Kluczem jest czytanie etykiet. Najlepszym wyborem jest produkt oznaczony jako „oliwa extra virgin” lub „oliwa najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia”. Inne nazwy, takie jak oliwa rafinowana, oliwa typu lampante czy oliwa z wytłoczyn, oznaczają produkty gorszej jakości, których – zdaniem ekspertów – nie warto wybierać do spożycia na zimno.

Dlaczego niektóre oliwy są gorzkie i czy to dobrze?

Gorzka oliwa to bardzo dobry znak. Charakterystyczna goryczka świadczy o wysokiej zawartości polifenoli. Są to potężne antyoksydanty, które odpowiadają za większość prozdrowotnych właściwości oliwy. Im bardziej wyrazisty i gorzki smak, tym prawdopodobnie więcej tych cennych związków znajduje się w butelce.

