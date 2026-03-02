Wzmacnia lepiej niż imbir. Napakowana antyoksydantami, wystarczy nawet szczypta dziennie

Imbir od wieków kojarzony jest ze wzmacnianiem odporności i naturalnym wsparciem organizmu. Wykazuje działanie przeciwzapalne, co pomaga skuteczniej radzić sobie z infekcjami. Jego spożywanie wspiera też walkę z przeziębieniem, przez co nazywany jest „naturalnym antybiotykiem”. Okazuje się jednak, że istnieje coś jeszcze lepszego.

Kurkuma lepsza od imbiru

Kurkuma ma jeszcze potężniejsze działanie niż imbir. Zawiera kurkuminę, która jest jednym z najsilniej przebadanych naturalnych związków przeciwzapalnych. Główną zaletą tej przyprawy jest mocne, a przy tym długofalowe działanie. Idealnie sprawdza się więc, by wzmocnić odporność. Kurkuma neutralizuje wolne rodniki, chroniąc komórki odpornościowe przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo sprawia, że wolniej się starzeją, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych.

Trzeba jednak pamiętać, że kurkumina sama w sobie bardzo słabo wchłania się z układu pokarmowego. Aby więc kurkuma rzeczywiście zadziałała, należy połączyć ją z piperyną, która występuje w pieprzu. Jak podaje badanie pod tytułem „Curcumin: A Review of Its’ Effects on Human Health”, piperyna może zwiększyć biodostępność kurkuminy nawet o 2000 procent.

Jak wykorzystać kurkumę?

Kurkuma jest bardzo aromatyczną przyprawą, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Najczęściej jest kojarzona z kuchnią indyjską i stanowi podstawowy składnik mieszanek curry. Można ją jednak dodawać też do wielu innych dań, na przykład zup czy sosów. Świetnie sprawdza się również w napojach. Możesz przygotować też tzw. złote mleko. Ciekawym pomysłem jest również przyrządzenie wzmacniającego shota z sokiem z cytryny i pomarańczy. Koniecznie przeczytaj też, z czym nie łączyć kurkumy.

Dawka 8 g kurkuminy na dzień jest bezpieczna dla człowieka, jednak już stosunkowo niskie dawki, takie jak 80 mg dziennie, mogą przynosić korzyści zdrowotne u osób, u których nie zdiagnozowano konkretnych schorzeń.

