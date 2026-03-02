Od dziś w Biedronce 60% taniej na kawy Jacobs. Klienci muszą spełnić warunek

Sieć wkroczyła w nowy miesiąc z przytupem. Przyszykowała prawdziwą niespodziankę dla miłośników „małej czarnej”. Akcja promocyjna została skierowana wyłącznie do „wybranych” klientów – tych, którzy posiadają kartę lub aplikację lojalnościową Moja Biedronka. To jednak nie wszystko. Zobacz, jakie inne warunki musisz spełnić, jeśli chcesz odciążyć domowy budżet.

Jaką kawę kupisz taniej w Biedronce?

Rabat 60% na drugie opakowanie obejmuje wszystkie kawy marki Jacobs – zarówno ziarniste, mielone, jak i rozpuszczalne. By zaoszczędzić, musisz kupić co najmniej dwa produkty. Możesz je dowolnie ze sobą mieszać i łączyć w różnego rodzaju zestawy. Pamiętaj przy tym o jednej bardzo istotnej kwestii – obniżka dotyczy wyłącznie tańszego spośród wybranych towarów. Nie zapomnij też o ograniczeniach narzuconych przez sieć na kupujących. Obowiązuje limit dzienny. Nie możesz nabyć więcej niż 4 opakowania kawy na jedno konto lojalnościowe (w tym dwa z rabatem) w ramach opisanej promocji. Akcja zaczyna się w poniedziałek, a kończy w sobotę. Trwa od 2 do 7 marca 2026 roku. Masz więc sporo czasu na uzupełnienie domowych zapasów.

Inne tanie kawy w Biedronce

Sieć przygotowała również ciekawą propozycję dla wielbicieli kawy Cafe d’Or Oro. Jeśli nabędziesz co najmniej jedno opakowanie produktu (1 kg) w cenie 79,99 zł, otrzymasz 40 złotych zwrotu na kartę lub aplikację Moja Biedronka. Akcja obejmuje także kawę mieloną wskazanej marki (19,99 zł za 250 g). W tym przypadku kwota zwrotu wynosi 10 zł. Sporo zaoszczędzić mogą również zwolennicy kawy ziarnistej Mocca Fix Gold Woseba. Zasady promocji są proste – kup kilogram produktu za 67,99 zł, a na twoje konto lojalnościowe wpłynie 34 złote.

Wszystkie wymienione wyżej oferty mają ten sam limit łączny – 2 sztuki ze zwrotem – oraz „termin ważności”. Obowiązują od poniedziałku do soboty (2-7 marca 2026 roku). Pieniądze zgromadzone na koncie lojalnościowym można wykorzystać do 31 marca, wyłącznie skanując kartę lub aplikację Moja Biedronka.

