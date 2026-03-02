Nie pomidory ani banany. Te grzyby to prawdziwa kopalnia potasu. 4–5 sztuk robi różnicę

Dodajemy je do zup, sosów, sałatek czy zapiekanek. Zwykle stanowią jednak tylko „tło” dla innych składników. Tymczasem istnieje powód, dla którego zasługują na pierwszoplanową rolę w jadłospisie. Obfitują bowiem w związek ważny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mają pod tym względem wyraźną przewagę nad wieloma innymi produktami spożywczymi.

Dlaczego warto sięgać po pieczarki?

Pieczarki – bo o nich mowa – są „kopalnią” potasu. Według danych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Agriculture, USDA) stugramowa porcja grzybów, czyli około 4-5 sztuk, dostarcza 373 mg tego składnika. Dla porównania taka sama ilość surowych pomidorów zawiera go znacznie mniej, bo od 193 do 260 mg, choć to właśnie one są uznawane za jedno z najlepszych źródeł potasu. Pieczarki wygrywają pod tym względem również z bananami. Sto gramów dojrzałych owoców to około 326 mg potasu.

Warto podkreślić, że wskazany pierwiastek jest jednym z najważniejszych elektrolitów w organizmie. Odpowiada za przewodzenie impulsów nerwowych, prawidłowe skurcze mięśni (w tym mięśnia sercowego) oraz utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej. Działa w ścisłej relacji z sodem — gdy w diecie jest dużo soli, odpowiednia podaż potasu pomaga „zrównoważyć” jej wpływ na narządy. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w dokumencie „Dietary reference values for potassium” wskazał zalecaną dzienną dawkę potasu dla mężczyzn i kobiet – 3500 mg. Problem polega na tym, że w wielu krajach europejskich — w tym w Polsce — rzeczywiste spożycie potasu bywa niższe od rekomendowanego poziomu. Jednocześnie udział sodu w diecie jest zazwyczaj zbyt wysokie. Ten brak równowagi może działać niekorzystnie na układ sercowo-naczyniowy.

Co jeszcze daje jedzenie pieczarek?

Pieczarki dostarczają nie tylko potasu. Mają w składzie też wiele innych związków świetnie wpływających na organizm. Są źródłem witamin z grupy B — zwłaszcza ryboflawiny (B2), niacyny (B3) i kwasu pantotenowego (B5), które uczestniczą w przemianach energetycznych i pomagają zmniejszać uczucie zmęczenia. Zawierają także selen, czyli pierwiastek o działaniu przeciwutleniającym, Co ważne, grzyby te należą do produktów niskokalorycznych, dzięki czemu dobrze sprawdzają się na diecie.

