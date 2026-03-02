Żółte czy zielone banany lepsze na odchudzanie? Jeden rodzaj to „bomba cukrowa”

Banany bez wątpienia są jednymi z najpopularniejszych owoców na świecie. Mają słodki smak i kremową konsystencję, do tego łatwo je obrać. Mogą być więc wygodną przekąską w pracy czy w szkole. Są także doskonałym źródłem potasu i energii, dzięki czemu będą idealnym wyborem dla sportowców, ale też każdego, kto ma ochotę na zdrowy smakołyk.

Czy można jeść banany na diecie odchudzającej?

Dietetyk Bartek Szemraj opublikował w sieci nagranie, w którym wyjaśnił, czy banany to odpowiednie owoce dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami.

Wiele osób na diecie odchudzającej boi się ich jak ognia z powodu cukru. To jest błąd, bo średni banan ma około 100 kcal i jest genialnym źródłem potasu – powiedział.

Specjalista doradził, by kupować lekko zielone banany, ponieważ zawierają one skrobię oporną. Jak wyjaśnił, jest to rodzaj błonnika, który nie jest trawiony w jelicie cienkim.

On staje się tak naprawdę pożywką dla naszych bakterii jelitowych. To sprawia, że po takim bananie poziom cukru rośnie po prostu wolniej, a ty czujesz się syty znacznie dłużej – wyjaśnił ekspert od zdrowego odżywiania.

Zielone, czyli jeszcze niedojrzałe banany, będą więc najlepszym wyborem podczas redukcji. Dodatkowo takie banany mają niższy indeks glikemiczny, co nie powoduje gwałtownych skoków cukru we krwi po ich zjedzeniu. W konsekwencji zapobiega to nagłym napadom głodu.

W żółtych bananach skrobia oporna zmienia się w cukry proste. Są słodsze i łatwiejsze do strawienia, ale szybciej podnoszą poziom cukru. Najwięcej cukrów prostych i najmniej skrobi opornej mają żółte banany z brązowymi plamkami. Jeśli dbasz o linię, wybieraj je jak najrzadziej. Pamiętaj jednak, że lepiej zjeść banana niż batonika, nawet jeśli banan jest żółty. Ale jeśli masz wybór między zielonym a żółtym – na diecie odchudzającej wygrywa zielony.

Jakie właściwości mają banany?

Z uwagi na to, że banany są kopalnią potasu, jest on kluczowy dla regulacji ciśnienia krwi. Większość z nas spożywa zbyt dużo sodu, co prowadzi do zatrzymywania wody w organizmie i wzrostu ciśnienia krwi. Potas pomaga to zrównoważyć, obniżając poziom sodu.

Dodatkowo banany są lekkostrawne i delikatne dla żołądka. Zawierają błonnik (pektyny), który pomaga regulować pracę jelit i przeciwdziała zaparciom. Te owoce są też bogate w witaminę C, która odpowiada za odporność i jest silnym przeciwutleniaczem, ale też witaminę B6, która wspiera produkcję czerwonych krwinek. To także źródło magnezu, który wspomaga pracę serca i redukuje skurcze mięśni.

