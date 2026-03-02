Jedli dwie garście dziennie przez 12 tygodni. Zły cholesterol spadł bez diety

Zespół amerykańskich naukowców wziął „pod lupę” orzechy pekan. To nasiona owoców orzesznika jadalnego, znanego również jako pekanowiec. Cieszą się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych, choć jak dotąd nie zostały dokładnie zbadane. Polacy sięgają po nie dość rzadko. Tymczasem – jak pokazują wyniki przeprowadzonych analiz – warto sięgać po nie częściej. Kryją w sobie bowiem pewne zaskakujące właściwości.

Co daje jedzenie orzechów pekan w świetle badań?

Eksperci postanowili sprawdzić, jak spożywanie orzechów pekan wpływa na układ sercowo- naczyniowy w grupie osób zmagających się z zespołem metabolicznym. W tym celu podzielili ochotników na grupy. Pierwsza włączyła do swojego codziennego jadłospisu 57 g orzechów pekan (ta ilość odpowiada mniej więcej dwóm mniejszym garściom), druga – nie zmieniała swoich nawyków żywieniowych. Eksperyment trwał 12 tygodni.

Specjaliści opublikowali wyniki swoich badań w artykule pod tytułem „Consuming pecans as a snack improves lipids/lipoproteins and diet quality compared with usual diet in adults at increased risk of cardiometabolic diseases: a randomized controlled trial”, który ukazał się w czasopiśmie naukowym „The American Journal of Clinical Nutrition” w 20025 roku.

Okazało się, że spożywanie orzechów wpłynęło pozytywnie na profil lipidowy uczestników badania. Doprowadziło do obniżenia poziomu cholesterolu całkowitego oraz tak zwanego złego cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów – odpowiednio o 8,1 mg/dl, 7,2 mg/dl i 16,4 mg/dl. Nie są to spektakularne zmiany. Trzeba jednak pamiętać, że ten efekt uzyskano bez żadnych restrykcyjnych modyfikacji diety. W medycynie prewencyjnej nawet niewielkie, ale trwałe obniżenie poziomu cholesterolu LDL ma znaczenie – szczególnie jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas.

O czym pamiętać, jedząc orzechy pekan?

Orzechy pekan należą do dość kalorycznych przekąsek. Stugramowa porcja dostarcza ponad 650 kcal. Dlatego należy sięgać po nie z umiarem. Należy je traktować jako zamiennik dla wysokoprzetworzonych przegryzek, a nie zwykły dodatek do diety. Jeśli do chipsów, batonów i ciastek, dołożysz orzechy pekan możesz w dłuższej perspektywie mocno przybrać na wadze. Lepiej zastąpić nimi standardowe słodycze i przekąski.

Czytaj też:

Większość wybiera łososia. Ta tańsza ryba ma 3 razy więcej żelazaCzytaj też:

Lepsza niż świeża kapusta. Ten babciny skarb wzmacnia jelita i odporność