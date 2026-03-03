Pomaga na trawienie i wspiera wątrobę. Wystarczy 200 ml przed śniadaniem

Naturalnymi sposobami możemy wspierać nasze zdrowie. I wcale nie chodzi jedynie o unikanie żywności wysokoprzetworzonej czy nadmiaru soli w diecie oraz jedzenie warzyw i owoców. Metod, by wzmocnić organizm, jest znacznie więcej. Jedną z nich zawsze praktykowała moja babcia. Mianowicie chodzi o spożywanie zakwasu z buraka.

Zakwas z buraka pomaga na trawienie i wątrobę

Zakwas z buraka jest naturalnie fermentowanym napojem, przygotowanym z surowych buraków, wody i soli oraz przypraw. W procesie fermentacji rozwijają się korzystne bakterie, które wspierają nasz organizm. W polskiej kuchni wykorzystuje się go jako podstawę barszczu czerwonego, ale zakwas z buraka warto spożywać nie tylko w okresie świątecznym. Jest to ceniony napój prozdrowotny, więc dobrze jest włączyć go na co dzień do swojej diety. Jego regularne picie w niewielkich ilościach może pozytywnie wpływać między innymi na trawienie. Wspomaga pracę układu pokarmowego, ale też poprawia metabolizm, a do tego pomaga w oczyszczaniu organizmu z toksyn.

Zakwas z buraka wspiera także zdrowie wątroby. Buraki są jednym z najlepszych źródeł betainy (trimetyloglicyny). To właśnie ona bierze udział w procesach metylacji w wątrobie (jest to kluczowe dla jej prawidłowego funkcjonowania). Do tego dzięki niej narząd działa wydajniej, lepiej radzi sobie z metabolizowaniem leków, alkoholu i toksyn środowiskowych. Co więcej, wątroba narażona jest na stres oksydacyjny, a betaina jest potężnym antyoksydantem.

Jakie jeszcze właściwości ma zakwas z buraka?

Zakwas z buraka powinny pić także osoby, które borykają się z anemią. Napój ten zawiera pokaźne dawki żelaza, które jest niezbędne do produkcji hemoglobiny. Regularne spożywanie zakwasu z buraka wspiera uzupełnianie niedoboru tego pierwiastka. Co więcej, wzmacnia on odporność, ponieważ jest bogaty w witaminy, minerały oraz antyoksydanty. Dzięki temu organizm lepiej radzi sobie z infekcjami, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza o tej porze roku.

Kiedy pić zakwas z buraka?

Zakwas z buraka najlepiej pić rano na czczo lub między posiłkami, aby wspomóc trawienie i przyswajanie składników odżywczych. Pamiętaj, żeby zacząć od mniejszych ilości, zwłaszcza jeśli nie piłeś go wcześniej, i stopniowo zwiększać dawkę, aby organizm mógł się do niego przyzwyczaić – podaje zielarka Paulina Polok w opublikowanym materiale na Facebooku.

Zalecaną dawką jest około 200–250 ml dziennie. Możesz kupić ten napój lub wykorzystać przepis na domowy zakwas z buraków.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zakwas z buraka

Na co pomaga zakwas z buraka?

Zakwas z buraka wspiera przede wszystkim układ pokarmowy, poprawiając trawienie, metabolizm oraz pomagając w oczyszczaniu organizmu z toksyn. Dodatkowo korzystnie wpływa na wątrobę, wspierając jej funkcjonowanie i chroniąc przed stresem oksydacyjnym dzięki zawartości betainy. Jest również polecany przy anemii ze względu na zawartość żelaza oraz wspomaga ogólną odporność organizmu.

Jak pić zakwas z buraka rano czy wieczorem?

Najlepszą porą na spożywanie zakwasu z buraka jest rano na czczo lub między posiłkami. Pomoże to w lepszym trawieniu i przyswajaniu składników odżywczych.

Ile zakwasu z buraka pić dziennie?

Zalecana dawka to około 200–250 ml dziennie. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zakwasem, warto zacząć od mniejszych ilości i stopniowo je zwiększać, aby organizm mógł się przyzwyczaić.

Czy zakwas z buraka jest dobry na wątrobę?

Tak, zakwas z buraka jest bardzo dobry dla wątroby. Zawiera betainę, która wspomaga procesy detoksykacji, metabolizowanie leków i alkoholu oraz działa jako silny antyoksydant, chroniąc narząd przed stresem oksydacyjnym.

