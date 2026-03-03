Ciągłe zmęczenie i zawroty głowy? Dietetyczka radzi, co kupić w Lidlu przy niskim żelazie

Robiąc codzienne zakupy, warto zwrócić uwagę, by wybierane produkty były przede wszystkim zdrowe i jak najmniej przetworzone. Dobrze jest sięgać po świeże warzywa i owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz naturalne źródła białka. To jednak nie wszystko. Wiele osób nie zwraca uwagi na artykuły spożywcze, które są bogate w żelazo, a to błąd. One również powinny znaleźć się w naszym koszyku zakupowym.

Produkty bogate w żelazo z Lidla

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na Instagramie nagranie, w którym wyjaśniła, jakie produkty w Lidlu kupować, jeśli borykamy się z niskim poziomem żelaza lub ferrytyny. Jako pierwsze ekspertka poleciła mięso i ryby.

Cielęcina, indyk, wątróbka i ryby to najlepiej przyswajalne źródło żelaza – wyjaśniła specjalistka od zdrowego odżywiania.

Kolejne produkty, które należy włączyć do swojej diety, to produkty roślinne, takie jak ciecierzyca, tofu, kasze i płatki owsiane.

Żelazo jest tutaj gorzej przyswajalne, ale nadal bardzo ważne w diecie – wyjaśniła.

Warto zauważyć tutaj, że żelazo dzielimy na hemowe (pochodzenia zwierzęcego) i niehemowe (pochodzenia roślinnego), czyli takie, które się gorzej wchłania. Należy więc sięgać też po artykuły spożywcze, które wspierają wchłanianie żelaza. To między innymi papryka, natka pietruszki czy cytrusy. Samo spożywanie produktów bogatych w żelazo to tylko połowa sukcesu. Kluczem jest to, by łączyć je z jedzeniem bogatym w witaminę C.

Żelazo z roślin niehemowe wchłania się znacznie trudniej niż to z mięsa. Witamina C zmienia jego formę chemiczną na taką, która jest lepiej przyswajalna przez nasze jelita. Ja stosuję więc zasadę „1+1”. Do każdego posiłku, który ma być źródłem żelaza, dodaj chociaż jedno warzywo lub owoc bogaty w witaminę C. Unikaj za to popijania posiłków bogatych w ten składnik kawą i herbatą. Zawierają garbniki, które blokują jego wchłanianie.

Jakie są objawy niedoboru żelaza?

Pierwsze sygnały świadczące o niedoborze żelaza łatwo pomylić z przemęczeniem, które wynika z intensywnego trybu życia. Niedostateczna ilość tego pierwiastka objawia się bowiem dużym osłabieniem. Występuje wtedy też bladość skóry i problemy z koncentracją. Mogą pojawić się bóle i zawroty głowy. Z kolei włosy i paznokcie stają się bardziej łamliwe, a w kącikach ust mogą wystąpić bolesne pęknięcia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o żelazo w diecie

Jakie produkty z Lidla są najlepszym źródłem żelaza?

Według ekspertki Dominiki Hatali, w koszyku zakupowym powinny znaleźć się przede wszystkim:

Mięso i ryby: cielęcina, indyk, wątróbka oraz ryby (najlepiej przyswajalne źródła).

Produkty roślinne: ciecierzyca, tofu, kasze oraz płatki owsiane.

Jakie są objawy niedoboru żelaza w organizmie?

Niedobór żelaza często bywa mylony ze zwykłym zmęczeniem. Do głównych sygnałów ostrzegawczych należą:

silne osłabienie i bladość skóry,

problemy z koncentracją, bóle i zawroty głowy,

łamliwość włosów i paznokci,

bolesne pęknięcia w kącikach ust (zajady).

Co robić, aby żelazo lepiej się wchłaniało?

Kluczem do sukcesu jest zasada „1+1”, czyli łączenie produktów bogatych w żelazo z produktami zawierającymi witaminę C. Witamina ta zmienia formę chemiczną żelaza (zwłaszcza roślinnego) na łatwiej przyswajalną dla jelit. Dobrym dodatkiem do posiłku będą: papryka, natka pietruszki lub owoce cytrusowe.

Czego unikać podczas spożywania posiłków bogatych w żelazo?

Należy przede wszystkim zrezygnować z popijania posiłków kawą i herbatą. Napoje te zawierają garbniki, które działają jak blokada – wiążą żelazo i skutecznie utrudniają jego wchłanianie przez organizm.

Warto zapamiętać: Żelazo dzielimy na hemowe (pochodzenia zwierzęcego – lepiej przyswajalne) oraz niehemowe (pochodzenia roślinnego – wymagające wsparcia witaminy C).

