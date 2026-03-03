Mało kto używa ich zamiast soli. Jedna łyżeczka nadaje potrawom serowy smak i wspiera jelita
Mało kto używa ich zamiast soli. Jedna łyżeczka nadaje potrawom serowy smak i wspiera jelita

Płatki drożdżowe
Płatki drożdżowe Źródło: Shutterstock / Yushchuk Myroslava
Czasem jeden niewielki dodatek potrafi zupełnie odmienić nawet najzwyklejsze danie. I nie chodzi tylko o smak potrawy, ale również jej właściwości prozdrowotne. Zobacz, co kryje w sobie ten niepozorny składnik. Jego „moc” cię zaskoczy.

Szukasz sposobu na „podkręcenie” zupy, makaronu, zapiekanki czy pasty kanapkowej? Zamiast sięgać po sól, pieprz lub gotowe mieszanki przypraw, wykorzystaj inny mniej popularny produkt. Większość osób mija go w sklepie bez zastanowienia. Tymczasem ma do zaoferowania więcej niż się wydaje. O tym, jak wielki kryje w sobie potencjał przypomniała dietetyk dr Angelika Kargulewicz, a swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w sieci.

Jaki dodatek „podbija” smak potraw?

Ekspertka radzi, by częściej sięgać po płatki drożdżowe. To nieaktywne drożdże – najczęściej z gatunku Saccharomyces cerevisiae – które zostały poddane obróbce cieplnej, a następnie wysuszone. Mają – jak podkreśla specjalistka – bardzo ciekawy smak. Ich „znakiem rozpoznawczym” jest serowo-orzechowa nuta umami. Można je dorzucać do wielu różnych przysmaków, na przykład jajecznicy, pesto czy sałatki. Już niewielka ilość (5-10 g) wystarczy, by nadać im zupełnie nowy charakter.

Co daje jedzenie płatków drożdżowych?

Płatki drożdżowe to nie tylko ciekawy dodatek do potraw, ale przede wszystkim składnik pełen wartości odżywczych. Dostarcza białka, a wraz z nim cennych aminokwasów egzogennych, których organizm nie jest w stanie wyprodukować. Chodzi między innymi o lizynę oraz metioninę. Pierwszy ze związków odpowiada za odbudowę mięśni, skóry i innych tkanek. Uczestniczy też w wytwarzaniu kolagenu, metabolizmie wapnia oraz powstawaniu przeciwciał. Drugi z wymienionych aminokwasów bierze natomiast udział w procesach detoksykacyjnych zachodzących w wątrobie.

Płatki drożdżowe zawierają też glutation, silny silny przeciwutleniacz, który chroni komórki przed uszkodzeniami, spowalnia procesy starzenia i zmniejsza ryzyko powstawania stresu oksydacyjnego. Na uwagę zasługuje również obecny w produkcie beta-glukan. „To frakcja błonnika rozpuszczalnego. Nie tylko wspiera naszą mikrobiotę, ale też reguluje lipidogram, czyli pozwala na obniżenie stężenia cholesterolu. Wspiera też układ odpornościowy” – podkreśla dr Angelika Kargulewicz w opublikowanym nagraniu. Warto jednak pamiętać, że ilość oraz biodostępność składników odżywczych w diecie zależą od wielu czynników, a płatki drożdżowe powinny być elementem zróżnicowanego jadłospisu, a nie podstawą codziennego menu.

Źródło: dr Angelika Kargulewicz/ YouTube