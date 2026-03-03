Wyrzuciłam to z diety, cholesterol zaczął spadać. Polacy masowo popełniają błąd

Wysoki cholesterol to problem, z którym zmaga się dziś wiele osób w Polsce. Niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej oraz przewlekły stres sprawiają, że borykają się z nim coraz młodsi ludzie. Zbyt wysoki poziom cholesterolu może prowadzić do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji zwiększać ryzyko zawału serca czy udaru mózgu

Wyrzuć to z diety, żeby obniżyć poziom cholesterolu.

Czasami wystarczą małe zmiany w diecie, by poprawić stan swojego zdrowia. Jeśli masz problemy z podwyższonym cholesterolem, to koniecznie wprowadź jeden istotny nawyk. Chodzi o zamienienie tłuszczów nasyconych na tłuszcze nienasycone. Sama z tego skorzystałam i zauważyłam efekty. Tłuszcze nasycone obecne są głównie w tłustym mięsie, wędlinach, maśle, śmietanie czy produktach wysoko przetworzonych. Postaraj się więc wyeliminować je ze swojej diety.

Z kolei tłuszcze nienasycone – szczególnie jedno- i wielonienasycone – działają korzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Wybieraj oliwę z oliwek, orzechy, pestki, tłuste ryby czy awokado. Wiele osób nawet jeśli rezygnuje z tłuszczów nasyconych, to nie wprowadza do diety tłuszczów nienasyconych, da to błąd. Pamiętaj też, że znaczenie ma obróbka termiczna. Zamień smażenie na głębokim tłuszczu na pieczenie w pergaminie, gotowanie na parze lub duszenie bez wcześniejszego obsmażania.

O czym jeszcze pamiętać?

Jeśli chcesz obniżyć poziom cholesterolu, to koniecznie pamiętaj też o tym, by twoja dieta była bogata w błonnik pokarmowy.

Na obniżenie cholesterolu w diecie korzystnie wpływa spożywanie odpowiedniej ilości błonnika. Duże ilości błonnika zapewni nam dieta bogata w warzywa i owoce, produkty zbożowe pełnoziarniste oraz nasiona roślin strączkowych – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Nawet jeśli mimo odpowiedniej diety nie udało ci się osiągnąć docelowego poziomu cholesterolu, nie poddawaj się. Warto ją kontynuować. Nawet jeśli ostatecznie konieczne okaże się włączenie leków, aby utrzymać cholesterol pod kontrolą, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich dawka będzie niższa, niż gdyby nie wprowadzono żadnych zmian w sposobie odżywiania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wysoki cholesterol

Jakie produkty należy wyeliminować z diety, aby obniżyć cholesterol?

Aby skutecznie walczyć z wysokim cholesterolem, należy przede wszystkim ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych. Znajdują się one głównie w:

tłustym mięsie i wędlinach,

maśle oraz śmietanie,

produktach wysoko przetworzonych.

Co warto jeść, aby poprawić wyniki badań profilu lipidowego?

Kluczem jest zamiana tłuszczów nasyconych na tłuszcze nienasycone (jedno- i wielonienasycone). Do jadłospisu warto włączyć:

oliwę z oliwek, awokado, orzechy i pestki,

tłuste ryby morskie,

produkty bogate w błonnik pokarmowy: warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz nasiona roślin strączkowych.

Jaka metoda przygotowywania posiłków jest najzdrowsza dla serca?

Sposób obróbki termicznej ma ogromne znaczenie. Artykuł zaleca rezygnację ze smażenia na głębokim tłuszczu na rzecz:

pieczenia w pergaminie ,

gotowania na parze ,

duszenia (bez wcześniejszego obsmażania potraw).

Czy dieta ma sens, jeśli i tak muszę przyjmować leki na cholesterol?

Zdecydowanie tak. Nawet jeśli zmiany w żywieniu nie wystarczą do osiągnięcia docelowego poziomu cholesterolu i konieczne będzie włączenie farmakologii, zdrowa dieta przynosi korzyści. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki odpowiednim nawykom dawka przyjmowanych leków będzie niższa, niż w przypadku braku jakichkolwiek zmian w stylu życia.

Czytaj też:

Ciągłe zmęczenie i zawroty głowy? Dietetyczka radzi, co kupić w Lidlu przy niskim żelazieCzytaj też:

Mało kto używa ich zamiast soli. Jedna łyżeczka nadaje potrawom serowy smak i wspiera jelita