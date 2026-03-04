Dietetyk wskazał najlepszy chleb w Lidlu. Ten bije inne składem i błonnikiem

Jak odróżnić dobre pieczywo od kiepskiego? Przede wszystkim należy zwracać uwagę na skład chlebów i bułek. Powinien być jak najkrótszy i jak najprostszy, bez zbędnych dodatków, takich jak na przykład konserwanty, emulgatory czy wzmacniacze smaku. Niebagatelne znaczenie ma również wartość odżywcza danego wyrobu, a w szczególności ilość zawartego w nim błonnika. Im więcej go w produkcie, tym lepiej. Minimum – jak zauważa dr Michał Wrzosek – to 5 g w stugramowej porcji. Ostatnim „parametrem, jaki warto uwzględnić podczas zakupów jest cena. W końcu nikt nie lubi przepłacać. Sprawdź, które pieczywo z oferty Lidla spełnia wszystkie wymienione wyżej kryteria. Ten wybór może cię zaskoczyć.

Jakie pieczywo z Lidla warto kupić?

Niekwestionowanym „numerem jeden” na liście zakupowej eksperta jest chleb żytni bez drożdży. Zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji, bo ma najkrótszy i najprostszy skład. Obejmuje on tylko pięć pozycji – mąkę żytnią, (43 procent) zakwas żytni (42 procent) wodę, sól oraz słód pszenny. Wartość odżywcza pieczywa również nie budzi większych zastrzeżeń dietetyka. Produkt dostarcza niespełna 6 g błonnika w stugramowej porcji. W dodatku ma relatywnie mało kalorii, bo tylko 215 w 100 gramach.

Wszystko się zgadza. I to jest właśnie chleb, który ja kupuję najczęściej w Lidlu i ty też go śmiało jedz – podsumowuje ekspert w jednym z opublikowanych nagrań.

Doktor Michał Wrzosek poleca też bułki z oferty Lidla. Chętnie sięga między innymi po tę wysokobiałkową. Jest co prawda dość kaloryczna (314 kcal/100 g), ale zawiera spore ilości błonnika i białka – odpowiednio 8 i 18 g w 100 gramach. Dzięki temu zapewnia długie uczucie sytości i pozwala ograniczyć ryzyko podjadania między posiłkami. Dietetyk najbardziej poleca jednak inną bułkę – grahamkę. „Dokładnej wartości odżywczej niestety nie znamy, ale jako że na pierwszym miejscu w składzie jest mąka typu graham to na pewno będzie miała sporo błonnika” – zauważa specjalista.

O czym warto pamiętać, kupując pieczywo?

Dietetyk apeluje, by nie demonizować chlebów i bułek wypiekanych z ciasta głęboko mrożonego. Wartość odżywcza danego pieczywa zależy wyłącznie od jego składu. Proces mrożenia w żaden sposób jej nie umniejsza. Pozwala natomiast wydłużyć trwałość produktu.

Czytaj też:

Ten ser bije twaróg na głowę. Dietetyczka: ma nawet 15 razy więcej wapniaCzytaj też:

Oliwa to nie wszystko. Ten polski olej ma 4× więcej witaminy E i 2× mniej nasyconych tłuszczów