Pomaga na stawy i jelita. Ten deser z PRL-u to prawdziwa „bomba kolagenowa”

W czasach PRL-u przygotowywano proste, domowe desery z artykułów, które akurat udało się kupić w sklepie. Dostać wtedy można było niewiele w porównaniu z dzisiejszym wyposażeniem supermarketów, a więc panie domu musiały wykazywać się dużą kreatywnością. Królował wtedy blok czekoladowy, kisiel, budyń czy kogel-mogel.

Deser popularny w czasach PRL-u

Często przygotowywano również galaretkę z owocami. Także dzisiaj ten deser jest popularny z uwagi na swoją prostotę. Wystarczy rozpuścić proszek w wodzie, dodać do niej owoce i wstawić do lodówki. Po odczekaniu kilku godzin deser jest gotowy (gdy galaretka już stężeje).

Można wykorzystać różne owoce – świetnie sprawdzą się winogrona, ale też maliny, truskawki, borówki czy kawałki brzoskwiń lub ananasa. Deser najlepiej podawać w pucharkach, udekorowany bitą śmietaną i wiórkami startej czekolady. Aktualnie w sklepach dostępne są galaretki w wielu wariantach smakowych, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Jak zrobić galaretkę z dużą ilością kolagenu? Prosty przepis

Okazuje się jednak, że można przyrządzić znacznie zdrowszą galaretkę od tej klasycznej. Będzie nie tylko smaczna, ale też bogata w kolagen. Dietetyk Bartosz Kuczyński w opublikowanym na YouTube nagraniu zauważył, że kolagen to jedno z najważniejszych białek w naszym organizmie. Odpowiada za wygląd skóry, zapewnia odpowiednią elastyczność naczyń krwionośnych, a do tego sprawia, że nasze jelita są bardziej szczelne, a stawy i kości stają się dzięki niemu mocniejsze.

Krótko mówiąc, kolagen to bardzo ważny składnik dla naszego ciała. Aby mógł powstać w naszym organizmie, musimy spożywać białka kolagenowe wraz z żywnością, które dostarczą ściśle określonych aminokwasów do produkcji kolagenu – powiedział.

Zauważył jednak, że problem polega na tym, że jest mało produktów, które dostarczają duże ilości kolagenu. A z kolei suplementy są dość drogie. Można więc zrobić taki „domowy kolagen” właśnie pod postacią deseru, czyli galaretki, do której przygotowania wykorzystuje się żelatynę. Spożywanie żelatyny powoduje bowiem wzrost kolagenu w naszym ciele. Co więcej, w odróżnieniu od sklepowych produktów nie zawiera ona cukru.

Przepis: Galaretka kolagenowa Ta galaretka jest nie tylko zdrowa, ale też niezwykle pyszna. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 69 Składniki 150 g brzoskwini (może być mrożona)

80 ml soku pomarańczowego

2 łyżeczki erytrytolu

6 g żelatyny

2 łyżki zimnej wody Sposób przygotowania Przygotowanie żelatynyŻelatynę wsyp do filiżanki i zalej zimną wodą. Odstaw na ok. 10 minut do napęcznienia. Mieszanie składnikówObierz i pokrój brzoskwinię. Zmiksuj ją razem z sokiem pomarańczowym i erytrytolem na gładką masę. Całość przelej do rondelka i podgrzewaj na średnim ogniu, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Dodaj napęczniałą żelatynę i mieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Studzenie galaretkiNa końcu wlej wszystko do szklanki do połowy wysokości, wystudź i włóż do lodówki na ok. godzinę.

