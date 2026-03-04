Kiedyś gościła w każdej stołówce. Pogromca cholesterolu i skarbnica błonnika

Kasza pęczak jeszcze jakiś czas temu była często obecna na polskich stołach. Stanowiła podstawę wielu prostych i sycących dań, które podawało się w barach mlecznych czy stołówkach pracowniczych lub szkolnych. Była tania, łatwo dostępna i pożywna, dlatego chętnie serwowano ją jako dodatek do mięs, gulaszu czy sosów. Dla wielu osób do dziś pozostaje smakiem dzieciństwa i symbolem domowej kuchni.

Zastąp kaszę gryczaną innym rodzajem

I choć w naszym kraju najpopularniejsza jest kasza gryczana, to warto sięgnąć też po inny rodzaj. W czasach PRL-u też był popularny, jednak później Polacy nieco o nim zapomnieli. Mowa o kaszy pęczak, która zawiera naprawdę potężne ilości błonnika pokarmowego. Jej największym „skarbem” są beta-glukany. Ten rodzaj błonnika rozpuszczalnego aktywnie obniża poziom cholesterolu LDL i poprawia odporność. Dodatkowo wspomaga pracę jelit i przyspiesza metabolizm.

To, że kasza pęczak ma więcej błonnika pokarmowego, sprawia również, że uczucie sytości po jej zjedzeniu utrzymuje się po prostu dłużej niż w przypadku kaszy gryczanej. Wyjątkowo skutecznie „zapycha żołądek”, przez co będzie odpowiednia dla osób na diecie odchudzającej. Dodatkowo ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu zapobiega napadom głodu.

Pamiętaj jednak, że nie warto rezygnować też z jedzenia kaszy gryczanej. Rób to najlepiej naprzemiennie, ponieważ każda z nich dostarcza innych, niezbędnych związków. Trzeba też pamiętać, że kasza gryczana jest naturalnie bezglutenowa, natomiast pęczak zawiera gluten. Jest to więc istotna różnica dla osób z nietolerancją lub celiakią.

Inne właściwości kaszy pęczak

Regularne spożywanie kaszy pęczak dobrze wpływa też na pracę układu sercowo-naczyniowego. Obfituje w kwas foliowy i żelazo. Są one szczególnie ważne dla tworzenia krwinek, a także dotleniania krwi, co przekłada się z kolei na ogólne zdrowie serca. Ten rodzaj kaszy jest także bogaty w fosfor i wapń, które mają pozytywne działanie na nasz układ kostny. Odpowiednie ilości tych składników mineralnych są niezbędne, by zachować zdrowie kości. Ten rodzaj kaszy to także skarbnica witamin z grupy B, wspierających układ nerwowy i koncentrację.

