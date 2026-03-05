Wystarczy 1 łyżeczka do serka wiejskiego. Syci na długo i robi dobrą robotę dla jelit

Serek wiejski jest jednym z najwartościowszych produktów, jakie możemy włączyć do swojej diety. Jest źródłem pełnowartościowego białka, które wspiera mięśnie i daje energię na cały dzień. Zawiera też niewiele tłuszczu, a przy tym dostarcza ważnych minerałów – między innymi takich jak wapń, który wzmacnia kości i zęby.

Dodaj to do serka wiejskiego

Dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym na YouTube nagraniu podpowiedział, z czym warto połączyć ten produkt, by jego działanie było jeszcze lepsze. Mianowicie chodzi o inulinę.

Jest to naturalny składnik występujący między innymi w cykorii, który jest sprzedawany w postaci białego proszku, który ma neutralny smak i delikatną słodycz. O inulinie mówię dlatego, że nie zmienia ona smaku serka, a dostarcza dodatkowych walorów zdrowotnych – powiedział ekspert.

Zauważył on, że na przykład usprawnia ona wchłanianie składników mineralnych, takich jak wapń czy cynk, które znajdują się w serku wiejskim. Wspiera także kondycję jelit, zapobiega zaparciom. Dodatkowo przyczynia się do wzrostu liczebności dobroczynnych bakterii w przewodzie pokarmowym. To jednak nie wszystko.

Badania pokazują, że inulina obniża poziom cukru we krwi na czczo średnio o 10 miligramów na decylitr, a ponadto jest skuteczna w obniżaniu stężenia trójglicerydów we krwi. Mowa tu o redukcji trójglicerydów nawet o około 20 miligramów na decylitr – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Dużą zaletą inuliny jest też to, że jest tania. Kilogram inuliny można dostać już za około 25 złotych, a wystarczy on na trzy miesiące stosowania. Do serka wiejskiego wystarczy dodać jedną, płaską łyżeczkę inuliny (około 5 gramów) i wymieszać.

Jak wykorzystać serek wiejski? Ciekawe pomysły

Serek wiejski to uniwersalny produkt, który można wykorzystać na wiele sposobów. Świetnie smakuje z owocami, warzywami lub odrobiną miodu. Możesz użyć go też jako bazy do past kanapkowych i wymieszać z ziołami, łososiem, szczypiorkiem, jajkami lub innymi ulubionymi dodatkami. Sprawdzi się także do zapiekanek, sałatek, a nawet jako nadzienie do naleśników. Możesz przyrządzić też pyszne placuszki z serka wiejskiego.

