Koreańczycy jedzą je zamiast mięsa. Ma dużo białka i pomaga obniżać cholesterol

Świetnym sposobem na rozwijanie swoich umiejętności w kuchni, ale też poznawanie nowych smaków, jest czerpanie inspiracji kulinarnych z innych krajów. Dzięki temu codzienne posiłki staną się ciekawsze i bardziej różnorodne. Jednym z takich państw, godnych naśladowania, jeśli chodzi o dietę, jest Korea Południowa. Do najpopularniejszych przysmaków należy bardzo zdrowe kimchi, jednak to nie wszystko.

Dlaczego warto jeść tofu?

Koreańczycy bardzo często sięgają również po tofu. Wykorzystują je w wielu potrawach – od dań smażonych po różnego rodzaju przystawki. Warto, aby produkt ten częściej pojawiał się także w twojej diecie, głównie ze względu na wysoką zawartość białka. To jedno z niewielu źródeł roślinnych, które zawiera komplet aminokwasów egzogennych, czyli takich, których organizm nie potrafi sam wytworzyć. Dzięki temu tofu może być pełnowartościową alternatywą dla mięsa.

Dodatkowo tofu nie zawiera cholesterolu i jest ubogie w nasycone kwasy tłuszczowe. W soi, z której powstaje, znajdują się izoflawony, które mogą wspierać obniżanie poziomu „złego” cholesterolu LDL. Tofu dostarcza także wapnia, żelaza oraz magnezu. Co więcej, jest sycące, a przy tym stosunkowo lekkie kalorycznie, dlatego dobrze sprawdza się w diecie osób redukujących masę ciała. Produkt ten ma również niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi.

Jak przygotować tofu? Inspiracje

Wielką zaletą tofu jest to, że jest ono niezwykle uniwersalne, można więc przyrządzić je na wiele sposobów. Często wykorzystuje się je jako zamiennik mięsa w potrawach wegetariańskich i wegańskich.

Pamiętaj też, że bardzo ważne jest wcześniejsze odciśnięcie wody przed smażeniem z tofu. Kluczem do cudownego smaku jest też odpowiednia marynata. Idealnie sprawdzi się sos sojowy, czosnek, zioła. Ciekawym trikiem jest zamrożenie tofu, a następnie jego rozmrożenie – w ten sposób zmieni ono nieco swoją strukturę, dzięki czemu będzie jeszcze lepiej chłonąć sosy. Jeśli z kolei po zamarynowaniu obtoczysz tofu w mące ziemniaczanej i dopiero później usmażysz, uzyskasz w ten sposób wspaniałą chrupiącą panierkę.

Tofu możesz przyrządzić też „na słodko” i zrobić z niego kremy. Warto pamiętać, że występuje w różnych odmianach. Jeśli szukasz bazy do deserów, wybierz tofu jedwabiste. Po zblendowaniu zmieni się ono w aksamitny mus.

