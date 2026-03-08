Pomaga zregenerować wątrobę, chroni przed metalami ciężkimi. Jedz pół ząbka dziennie

Należy pamiętać, że wątroba jest jednym z najważniejszych organów odpowiedzialnych za oczyszczanie organizmu z różnych szkodliwych substancji. Z tego względu prawidłowe funkcjonowanie wątroby ma ogromne znaczenie dla utrzymania zdrowia całego organizmu. Żeby wesprzeć pracę tego organu, trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, unikaniu używek, ale też zdrowej diecie.
Czosnek wspiera zdrowie wątroby
W opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk Bartosz Kulczyński wyjaśnił, że czosnek jest cennym produktem dla naszej wątroby.
W przeprowadzonych badaniach naukowych udowodniono, że czosnek może poprawiać zdrowie osób ze stłuszczeniową chorobą wątroby. Naukowcy wykazali, że czosnek powoduje istotne obniżenie aktywności enzymów wątrobowych, takich jak transaminaza alaninowa, transaminaza asparaginianowa – powiedział ekspert od zdrowego odżywiania.
Dodał także, że czosnek może działać również profilaktycznie i zapobiegać niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby. Dodatkowo allicyna, która jest zawarta w czosnku, wykazuje zdolność do zwiększenia właściwości przeciwutleniających i detoksykacyjnych hepatocytów, czyli komórek wątroby. Oznacza to, że czosnek może wzmacniać funkcje oczyszczające wątroby.
Dodatkowo naukowcy wykazali, że czosnek może również zmniejszać odkładanie się metali ciężkich w wątrobie, takich jak kadm, ołów czy rtęć – wyjaśnił specjalista.
Ile czosnku należy jeść?
Wiele osób z pewnością zadaje sobie pytanie, ile czosnku dziennie należy spożywać. Wątpliwości również w tej kwestii rozwiał dietetyk.
Według aktualnego stanu wiedzy wydaje się, że regularne spożywanie czosnku świeżego, surowego, w ilości 0,5–2 ząbków dziennie może znacząco wzmocnić nasze zdrowie. W przypadku czosnku sproszkowanego, na przykład w formie preparatów, w jego przypadku wydaje się skuteczne 0,5–1 grama dziennie – powiedział.
Ekspert dodał też, że według niego czosnek najlepiej spożywać świeży (na surowo). Jeśli jesz go wyłącznie w celach zdrowotnych – nie poddawaj czosnku obróbce cieplnej, ponieważ traci część swoich właściwości zdrowotnych.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ czosnku na wątrobę
Jak czosnek wpływa na stłuszczenie wątroby?
Czosnek może znacząco poprawić stan zdrowia osób cierpiących na stłuszczeniową chorobę wątroby. Badania naukowe wykazały, że jego regularne spożywanie prowadzi do obniżenia aktywności enzymów wątrobowych (takich jak transaminaza alaninowa i asparaginianowa). Ponadto czosnek działa profilaktycznie, pomagając zapobiegać rozwojowi niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.
Czy czosnek pomaga w oczyszczaniu (detoksykacji) organizmu?
Tak. Zawarta w czosnku allicyna zwiększa właściwości przeciwutleniające i detoksykacyjne hepatocytów (komórek wątroby). Dzięki temu organ ten skuteczniej radzi sobie z usuwaniem toksyn. Dodatkowo czosnek wspomaga usuwanie z wątroby metali ciężkich, takich jak ołów, kadm czy rtęć.
Ile ząbków czosnku dziennie należy jeść dla zdrowia?
Zgodnie z zaleceniami dietetyka, optymalna dawka dla wzmocnienia zdrowia to:
Czosnek świeży: od 0,5 do 2 ząbków dziennie.
Czosnek sproszkowany (suplementy): od 0,5 do 1 grama dziennie.
Czy czosnek po obróbce cieplnej (smażony, gotowany) nadal działa na wątrobę?
Jeśli zależy Ci na maksymalnych korzyściach zdrowotnych, najlepiej spożywać czosnek na surowo. Obróbka cieplna powoduje, że czosnek traci swoje najcenniejsze właściwości wspierające pracę wątroby.