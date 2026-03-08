Pomaga zregenerować wątrobę, chroni przed metalami ciężkimi. Jedz pół ząbka dziennie

Należy pamiętać, że wątroba jest jednym z najważniejszych organów odpowiedzialnych za oczyszczanie organizmu z różnych szkodliwych substancji. Z tego względu prawidłowe funkcjonowanie wątroby ma ogromne znaczenie dla utrzymania zdrowia całego organizmu. Żeby wesprzeć pracę tego organu, trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, unikaniu używek, ale też zdrowej diecie.

Czosnek wspiera zdrowie wątroby

W opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk Bartosz Kulczyński wyjaśnił, że czosnek jest cennym produktem dla naszej wątroby.

W przeprowadzonych badaniach naukowych udowodniono, że czosnek może poprawiać zdrowie osób ze stłuszczeniową chorobą wątroby. Naukowcy wykazali, że czosnek powoduje istotne obniżenie aktywności enzymów wątrobowych, takich jak transaminaza alaninowa, transaminaza asparaginianowa – powiedział ekspert od zdrowego odżywiania.

Dodał także, że czosnek może działać również profilaktycznie i zapobiegać niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby. Dodatkowo allicyna, która jest zawarta w czosnku, wykazuje zdolność do zwiększenia właściwości przeciwutleniających i detoksykacyjnych hepatocytów, czyli komórek wątroby. Oznacza to, że czosnek może wzmacniać funkcje oczyszczające wątroby.

Dodatkowo naukowcy wykazali, że czosnek może również zmniejszać odkładanie się metali ciężkich w wątrobie, takich jak kadm, ołów czy rtęć – wyjaśnił specjalista.

Ile czosnku należy jeść?

Wiele osób z pewnością zadaje sobie pytanie, ile czosnku dziennie należy spożywać. Wątpliwości również w tej kwestii rozwiał dietetyk.

Według aktualnego stanu wiedzy wydaje się, że regularne spożywanie czosnku świeżego, surowego, w ilości 0,5–2 ząbków dziennie może znacząco wzmocnić nasze zdrowie. W przypadku czosnku sproszkowanego, na przykład w formie preparatów, w jego przypadku wydaje się skuteczne 0,5–1 grama dziennie – powiedział.

Ekspert dodał też, że według niego czosnek najlepiej spożywać świeży (na surowo). Jeśli jesz go wyłącznie w celach zdrowotnych – nie poddawaj czosnku obróbce cieplnej, ponieważ traci część swoich właściwości zdrowotnych.

Czytaj też:

Wszyscy jedzą te tłuszcze i myślą, że są zdrowe. Dietetyczka ostrzega przed jednym szczegółemCzytaj też:

W PRL-u jedli to na śniadanie prawie codziennie. Dziś dietetycy znów je polecają