Bije na głowę świeże pomidory. Ten tani produkt to „tarcza przeciw starzeniu”

Jedzenie świeżych warzyw jest bardzo zdrowe i powinno być stałym elementem naszej codziennej diety. Dostarczają one wielu witamin, minerałów oraz błonnika, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Szczególnie popularne są pomidory, które zawierają dużo przeciwutleniaczy i witaminy C. Okazuje się jednak, że dla naszego organizmu jeszcze korzystniejsze mogą być te w formie przetworzonej.

Lepsze niż świeże pomidory

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu zauważył, że wielu ludzi passatę traktuje jako „tani zapychacz”, a w rzeczywistości ten produkt „bije na głowę” świeże pomidory.

Kluczem jest likopen. To jest jeden z najsilniejszych antyoksydantów, jakie zna nauka. Badania pokazują, że likopen staje się znacznie lepiej przyswajalny po obróbce termicznej – powiedział ekspert.

Obróbka termiczna pomidorów powoduje, że biodostępność likopenu jest większa niż z surowych produktów. Jest on więc skoncentrowany w passacie w naprawdę dużych ilościach. Dietetyk zauważył, że „to tarcza przeciwko starzeniu się organizmu”. Likopen jest potężną ochroną przed stresem oksydacyjnym. Neutralizuje wolne rodniki, dzięki temu chroni komórki, białka i DNA przed uszkodzeniami, co spowalnia procesy starzenia. To właśnie w tym aspekcie passata (ale też inne przetwory pomidorowe) wygrywa ze świeżymi pomidorami.

Jak wybrać dobrą passatę?

Specjalista od zdrowego odżywiania zauważył jednak, że niezwykle ważne jest czytanie składu passaty, którą kupujemy.

Ma być tylko pomidor i sól, żadnego cukru, żadnych zbędnych zagęstników – podkreślił.

Jeśli szukasz najlepszego smaku i najwyższej zawartości likopenu, wybieraj produkty z Włoch. Pomidory dojrzewające w pełnym słońcu mają naturalnie więcej słodyczy, więc producent nie musi „ratować” smaku dodatkiem cukru czy regulatorów kwasowości. Dodatkowo warto wiedzieć, że likopen rozpuszcza się w tłuszczach. Jeśli dodasz do passaty odrobinę oliwy z oliwek, Twoje ciało wchłonie go jeszcze efektywniej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o pomidory i passatę

Czy passata pomidorowa jest zdrowsza od świeżych pomidorów?

Tak, w pewnym stopniu passata „bije na głowę” świeże pomidory. Choć surowe warzywa są bardzo zdrowe, to proces obróbki termicznej sprawia, że zawarty w pomidorach likopen staje się znacznie lepiej przyswajalny. W passacie jest on mocniej skoncentrowany, co czyni ją potężniejszym narzędziem w walce ze starzeniem się organizmu.

Co to jest likopen i dlaczego jest tak ważny?

Likopen to jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy znanych nauce. Działa jak tarcza przeciwko starzeniu: neutralizuje wolne rodniki i chroni komórki, białka oraz DNA przed uszkodzeniami. Dzięki temu spowalnia procesy starzenia i chroni organizm przed stresem oksydacyjnym.

Jak wybrać najlepszą passatę w sklepie?

Kluczem jest czytanie etykiet. Dobra passata powinna mieć w składzie tylko pomidory i sól. Należy unikać produktów z dodatkiem cukru, zbędnych zagęstników czy regulatorów kwasowości. Najwyższą zawartość likopenu i naturalną słodycz (bez dodatku cukru) gwarantują zazwyczaj produkty z Włoch, gdzie pomidory dojrzewają w pełnym słońcu.

Z czym łączyć passatę, aby była jeszcze zdrowsza?

Ponieważ likopen rozpuszcza się w tłuszczach, warto dodawać do passaty odrobinę oliwy z oliwek. Dzięki takiemu połączeniu organizm będzie mógł jeszcze efektywniej wchłonąć ten cenny antyoksydant.

