Ta herbata wspiera serce i koncentrację. Wystarczy łyżeczka dziennie

Wiele osób zaczyna swój dzień od filiżanki herbaty. Ciepły napój o poranku pomaga się rozbudzić. To też miła chwila, pozwalający łagodnie rozpocząć nowy dzień. Dla niektórych to także codzienny rytuał – moment, w którym można zebrać myśli i przygotować się na nadchodzące obowiązki. Większość z przyzwyczajenia sięga jednak po zwykłą, czarną herbatę. Okazuje się, że inny napój jest o wiele zdrowszy.

To jedna z najzdrowszych herbat

Chodzi o matchę. Jest to rodzaj zielonej herbaty, wywodzącej się z Japonii.

Jest to herbata, której liście są pozyskiwane z tej samej rośliny, co inne rodzaje herbat, w tym herbata czarna czy inne odmiany herbaty zielonej. Roślina, o której mowa, to gatunek krzewu o nazwie herbata chińska, czyli po łacinie Camellia sinensis. Różnica między zwykłą herbatą zieloną a herbatą matcha tkwi w odmiennych warunkach uprawy – powiedział dietetyk Bartosz Kulczyński.

Ekspert podkreślił, że picie matchy wiąże się przede wszystkim z poprawą funkcji poznawczych, w tym pamięci i koncentracji, zwiększeniem sprawności umysłowej, a jednocześnie z działaniem pobudzającym. Wynika to z obecności w niej kofeiny, której zawartość w 1 g sproszkowanej herbaty matcha wynosi około 40 mg. Ma ona jednak przewagę nad kawą, ponieważ po jej spożyciu dochodzi do stopniowego, narastającego działania pobudzającego i w rezultacie efekt redukujący uczucie zmęczenia trwa przez dłuższy czas.

Matcha wspiera zdrowie serca

Regularne picie matchy wiąże się także ze wzmocnieniem układu krążenia. Dla przykładu, w perspektywie długoterminowej spożywanie wspomnianej herbaty powoduje obniżenie zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. To jednak nie wszystko.

Badania dowiodły, że osoby spożywające zieloną herbatę, w tym przede wszystkim matchę, charakteryzują się niższym ryzykiem pojawienia się zawału mięśnia sercowego nawet o 32 procent – powiedział dietetyk.

Dodał, że podobne działanie ochronne zostało zaobserwowane w przypadku zapobiegania udarom mózgu. Poza piciem matchy, z uwagi na to, że jest w formie sproszkowanej, można ją dodawać do wielu produktów, takich jak na przykład jogurt naturalny, koktajle czy lody. Ekspert w tytule swojego nagrania podkreślił, że aby ta herbata wpłynęła korzystnie na nasz organizm, wystarczy spożywać zaledwie łyżeczkę tego proszku dziennie.

