Robisz to z jajkami? Dietetyczka ostrzega przed popularnym nawykiem

Jajka wyglądają niepozornie, ale w środku kryją sporo cennych składników. Są źródłem pełnowartościowego białka, które zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy. Dostarczają też wielu ważnych witamin i mikroelementów. Znajdziemy w nich między innymi selen, fosfor, żelazo, a także cholinę. Warto jednak pamiętać, że te zdrowe produkty mogą też szkodzić. Wszystko przez pewien prosty błąd. Ostrzega przed nim znana dietetyczka Zuzanna Wędołowska.

Czego lepiej nie robić z jajkami?

Wiele osób myje jajka przed ich gotowaniem, smażeniem czy dodawaniem do ciasta. Ta niewinnie wyglądająca czynność może przynieść jednak więcej szkody niż pożytku. Skorupka pokryta jest bowiem naturalną warstwą ochronną – tak zwaną kutykulą, która ogranicza przenikanie drobnoustrojów do środka. Gdy myjesz jajka naruszasz ją, a często wręcz usuwasz i ułatwiasz migrację bakteriom oraz innym patogenom.

To wszystko sprawia, że jajka psują się szybciej i niestety kontakt z takimi »czystymi« jajkami niesie za sobą zwiększone ryzyko zakażenia salmonellą – ostrzega Zuzanna Wędołowska w jednym z materiałów opublikowanych w sieci.

Poza tym mycie jajek może prowadzić do rozpryskiwania się kropel wody wokół zlewu, co nierzadko skutkuje rozprzestrzenianiem się bakterii obecnych na skorupce. W rezultacie trafiają one – jak zauważa ekspertka – nie tylko na baterię i zlew, ale również powierzchnie i przedmioty znajdujące się w pobliżu, na przykład blat, deskę do krojenia czy naczynia. „Badania pokazują, że – z punktu widzenia mikrobiologicznego – mycie […] jaj przed spożyciem jest znacznie bardziej ryzykowne niż nie mycie ich w ogóle” – podkreśla dietetyczka.

Jajka w kuchni – o czym warto pamiętać?

Choć nie należy myć jajek, to trzeba czyścić wszystko, co ma z nimi kontakt. Pamiętaj o tej zasadzie, gdy przygotowujesz jajecznicę, omlety, naleśniki, gofry i inne przysmaki, które mają w składzie jajka. Myj ręce, blaty, a także sztućce i naczynia. „A przede wszystkim staraj się ograniczyć kontakt jakichkolwiek innych powierzchni z surowym jajkiem” – radzi Zuzanna Wędołowska.

