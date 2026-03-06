Ekspertka oceniła szynki z Biedronki. Tę możesz włożyć do koszyka bez obaw

Szynka wieprzowa to jedna z najczęściej wybieranych wędlin podczas codziennych zakupów. Doskonale sprawdza się jako dodatek do pieczywa. Znajduje też wiele innych zastosowań. Można dodawać ją do omletów, zapiekanek czy naleśników w wersji wytrawnej. Dobrze komponuje się również z makaronami, a czasem trafia nawet do zup lub sałatek. Źle dobrana wędlina może jednak popsuć smak całego dania i nie być najlepszym wyborem dla zdrowia. Zobacz, co warto wkładać do koszyka i dlaczego.

Jaka szynka wieprzowa w Biedronce jest najlepsza?

Agnieszka Pocztarska, twórczyni portalu Czytamy Etykiety, od lat zajmuje się popularyzowaniem idei świadomych zakupów. Bierze „pod lupę” ofertę popularnych sieci handlowych i radzi co, włożyć do koszyka. Tym razem przyjrzała się bliżej wędlinom wieprzowym, dostępnym obecnie na rynku. Jednoznacznie wskazała, który produkt w Biedronce zasługuje jej zdaniem na miano najlepszego. To szynka marki Kraina Wędlin z serii Nature.

Do największych atutów tej propozycji należy wysoka zawartość mięsa. Stugramowa porcja produktu powstała ze 104 gramów wieprzowiny. Lista składników jest stosunkowo krótka i obejmuje osiem pozycji: mięso wieprzowe z szynki, sól, aromaty naturalne, białko wieprzowe kolagenowe, błonnik pszenny bezglutenowy, glukozę, przyprawy oraz ekstrakty przypraw. Nie zawiera konserwantów, wzmacniaczy smaku i innych zbędnych dodatków. W 100 gramach dostarcza około 114 kcal, a także 20 g białka, 3 g tłuszczu i 1,1 g węglowodanów.

Bez obaw możesz wrzucać […] do koszyka – podkreśla Agnieszka Pocztarska w opublikowanym materiale.

Warto jednak podkreślić, że nawet wędliny o prostym składzie i wysokiej zawartości mięsa powinny być jedynie urozmaiceniem diety, a nie podstawą jadłospisu. Produkty tego typu zwykle zawierają sporo soli (w omawianym przypadku około 2 g w stugramowej porcji), która w nadmiarze nie sprzyja zdrowiu. Spożywanie tego składnika w dużych ilościach może sprzyjać m.in. chorobom serca i miażdżycy. Dlatego wędliny – nawet te uznawane za lepsze jakościowo – najlepiej traktować jako okazjonalny dodatek do kanapek czy posiłków. Na co dzień warto sięgać po inne źródła białka, takie jak świeże mięso, ryby, jajka czy rośliny strączkowe.

O czym pamiętać, kupując szynkę?

Agnieszka Pocztarska radzi, by unikać wędlin, które mają w składzie takie dodatki jak na przykład azotyn sodu, fosforany czy karagen. To związki powszechnie stosowane w przetwórstwie mięsnym. Specjaliści często zalecają jednak ograniczanie produktów wysoko przetworzonych i dodatków technologicznych w codziennej diecie.

