Przestałam pić kawę i herbatę do posiłku. Po miesiącu morfologia mnie zaskoczyła

Kawa i herbata są jednymi z najpopularniejszych napojów. Pije się je rano, by milej zacząć dzień, ale też podczas czytania książki, odpoczynku, spotkań z przyjaciółmi. Zdarza się, że niektórzy popijają nimi też posiłki. To jednak nie jest najzdrowszym przyzwyczajeniem. Okazuje się, że może być jedną z przyczyn niedoboru żelaza, które objawia się między innymi zmęczeniem, łamliwością włosów i paznokci czy zawrotami głowy.

Jakich posiłków nie popijać kawą i herbatą?

Choć dla wielu z nas picie herbaty, a czasami też kawy do posiłku to swego rodzaju rytuał, okazuje się, że działa on niekorzystnie w kontekście wchłaniania jednego, bardzo ważnego dla naszego organizmu składnika mineralnego. Mowa o żelazie.

W herbacie i kawie zawarte są garbniki, które blokują wchłanianie żelaza. Te związki z grupy polifenoli mają tendencję do wiązania się z cząsteczkami żelaza w przewodzie pokarmowym. W ten sposób tworzą się nierozpuszczalne kompleksy, a żelazo zamiast trafić do naszego krwioobiegu, zostaje wydalone z organizmu. Można sobie pozwolić więc na te napoje między posiłkami, minimum godzinę przed daniem bogatym w żelazo.

Trzeba pamiętać o tym, że w naszej diecie występują dwa rodzaje żelaza – niehemowe (pochodzenia roślinnego) i hemowe (pochodzenia zwierzęcego). Kawa i herbata wpływają głównie na przyswajalność żelaza niehemowego.

Jak zwiększyć przyswajalność żelaza niehemowego?

Żelazo niehemowe wchłania się w organizmie gorzej niż żelazo hemowe pochodzące z produktów zwierzęcych. Dzieje się tak dlatego, że jego wchłanianie jest silniej uzależnione od obecności innych składników diety – zarówno tych, które mogą je wspierać, jak i tych, które je utrudniają.

Poza odstawieniem kawy i herbaty na czas posiłku warto zadbać o połączenie produktów bogatych w ten rodzaj żelaza z produktami zawierającymi witaminę C, która pomaga przekształcić je w formę łatwiej wchłanianą przez organizm. Są to między innymi cytrusy czy papryka.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o picie kawy i herbaty do posiłków

Dlaczego nie powinno się pić kawy i herbaty do posiłku?

Głównym powodem są zawarte w tych napojach garbniki (związki z grupy polifenoli). Mają one zdolność wiązania się z cząsteczkami żelaza w przewodzie pokarmowym, tworząc nierozpuszczalne kompleksy. W efekcie żelazo nie trafia do krwioobiegu, lecz zostaje wydalone z organizmu, co może prowadzić do jego niedoborów.

Jakie są objawy niedoboru żelaza spowodowanego złymi nawykami?

Jeśli regularnie popijasz posiłki kawą lub herbatą, możesz narazić się na deficyt żelaza, który objawia się m.in.:

przewlekłym zmęczeniem ,

zawrotami głowy,

łamliwością włosów oraz paznokci.

Ile czasu należy odczekać między posiłkiem a wypiciem kawy lub herbaty?

Aby zminimalizować negatywny wpływ garbników na przyswajanie minerałów, zaleca się zachowanie odstępu czasowego. Kawę lub herbatę najlepiej pić między posiłkami, zachowując minimum godzinę przerwy przed zjedzeniem dania bogatego w żelazo.

Co pomaga zwiększyć wchłanianie żelaza z roślin (niehemowego)?

Ponieważ żelazo niehemowe (roślinne) wchłania się trudniej niż to pochodzenia zwierzęcego, warto stosować dwa proste kroki:

Unikać kawy i herbaty w trakcie jedzenia. Łączyć produkty bogate w żelazo z witaminą C (np. cytrusami lub papryką), która przekształca żelazo w formę znacznie lepiej przyswajalną przez organizm.

