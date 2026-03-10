Te sosy z Biedronki lepiej omijać. Dietetyk wskazał trzy najgorsze

Oferta popularnej sieci handlowej jest bardzo różnorodna. Kolorowe opakowania kuszą obietnicą wspaniałego smaku, ale nie wszystkie zasługują na to, by trafić do koszyka. Niektóre lepiej omijać szerokim łukiem. Dietetyk doktor Michał Wrzosek nie ma wątpliwości, że ich zakup to bardzo zły wybór. Sprawdź dlaczego.

Tych sosów w Biedronce lepiej nie kupuj

Na „czarnej liście” dietetyka znalazł się ketchup Tomatini. Zawiera tylko 39 procent koncentratu z pomidorów. W składzie ma również wodę, skrobię oraz benzoesan sodu, Związek ten – jak podkreśla dr Michał Wrzosek – może nasilać stany zapalne w organizmie, jeśli jest spożywany w dużych ilościach. Ekspert radzi, by nie wkładać do koszyka również sosu czosnkowego marki Fanex:

Jest napchany konserwantami, regulatorami i ma aż 450 kalorii na 100 gramów – zauważa specjalista w udostępnionym nagraniu.

Warto uważać również na sos słodko–pikantny chili TaoTao. W jego składzie znajduje się bowiem ponad 30 procent cukru. Jego nadmiar w diecie może doprowadzić do wielu komplikacji zdrowotnych i zaburzyć funkcjonowanie całego organizmu. Jeśli jego udział w diecie jest zbyt duży, rośnie ryzyko rozwoju różnych chorób, między innymi miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu, otyłości czy cukrzycy typu drugiego.

Co wybrać zamiast gotowych sosów?

Najlepszą alternatywą dla sklepowych sosów są te domowe przygotowane na bazie świeżych, naturalnych produktów. Wbrew pozorom ich zrobienie nie wymaga wiele pracy ani czasu. Na dobrą sprawę wystarczy połączyć jogurt naturalny z ulubionymi dodatkami, na przykład czosnkiem czy ziołami. Do sałatek świetnie pasuje też klasyczny winegret z oliwy, soku z cytryny lub octu i musztardy. Jeśli lubisz bardziej kremowe dodatki do kanapek czy burgerów, możesz wymieszać jogurt grecki z musztardą, koperkiem albo szczypiorkiem.

