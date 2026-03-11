Te słodycze z Biedronki możesz jeść na redukcji. Dietetyczka wskazała 3

Chcesz schudnąć i w tym celu wykreślasz z jadłospisu wszystkie możliwe słodkości? Specjaliści od żywienia wskazują, że takie radykalne rozwiązanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dzielenie produktów na dozwolone i zakazane często zwiększa ryzyko szybkiego przerwania diety. Często prowadzi bowiem do gniewu i frustracji. Dlatego lepiej sprawdza się metoda małych kroków. Nie rezygnuj zupełnie ze słodyczy i kulinarnych przyjemności. Wybieraj je „mądrze” i jedz z umiarem. Dietetyczka kliniczna dr Paulina Ihnatowicz opublikowała w mediach społecznościowych małą „ściągawkę”, w której wskazała, jakie sklepowe smakołyki można włączyć do jadłospisu na redukcji. Bez problemu kupisz je na przykład w Biedronce.

Te 3 słodycze z Biedronki możesz jeść nawet na diecie

Pierwsze miejsce na liście słodkości polecanych przez ekspertkę zajmuje Milky Way. Dla wielu osób to smak dzieciństwa. Jedna sztuka ma tylko 96 kalorii. Faworytem dietetyczki jest jednak zupełnie inny smakołyk, a mianowicie Kinder Country. Dostarcza 130 kilokalorii. Zawiera też pewne ilości błonnika (z uwagi na dodatek prażonych zbóż), choć oczywiście nie jest bogatym źródłem tego makroskładnika. Jako ostatni dietetyczka wymienia Knopers. Jeden przysmak to 130 kalorii.

Mama zawsze pakowała mi go do szkoły, jak byłam mała. Jadło się to na pierwszej przerwie, bo taka była reklama – wspomina dr Paulina Ihnatowicz w jednym z opublikowanych nagrań.

Jak jeść słodycze, będąc na diecie?

Specjalistka radzi, by do każdego takiego batonika dorzucić owoc, na przykład jabłko czy gruszkę. Ten drobny zabieg sprawi, że po posiłku odczujesz większą sytość. Dostarczysz też organizmowi witamin, składników mineralnych i wspomnianego wcześniej błonnika. Pamiętaj też o jeszcze jednej bardzo ważnej zasadzie – kupuj pojedyncze sztuki słodyczy, a nie tak zwane wielopaki. Dzięki temu łatwiej zapanujesz nad liczbą przyjmowanych kalorii i szybciej osiągniesz zamierzone efekty.

Czytaj też:

Nie kupuję już kremu czekoladowego. Wystarczą 2 składniki i chwila mieszaniaCzytaj też:

Lepsza niż z cukierni i bez grama masła w kremie. Ta karpatka na Dzień Kobiet jest lekka jak chmurka