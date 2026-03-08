Polacy sięgają po nie na przeziębienie. Bosacka pokazuje, co mają w środku

Marzec to czas, kiedy wiele osób zaczyna odczuwać skutki zmiennej pogody. Ciepłe, słoneczne dni przeplatają się z chłodem, wiatrem i nagłymi spadkami temperatury. Organizm, który przez kilka miesięcy funkcjonował w zimowych warunkach, bywa wtedy bardziej podatny na infekcje. Dlatego wiele osób szuka teraz sposobu na wzmocnienie odporności. W tym celu nierzadko sięga po syropy malinowe, które kojarzą się z naturalnym wsparciem dla zdrowia. Niestety teoria – jak udowadnia Katarzyna Bosacka – nie zawsze idzie w parze z praktyką.

Syropy malinowe „pod lupą” Katarzyny Bosackiej

Półki w sklepach pełne są butelek z napojami określanymi jako syropy malinowe, Z zewnątrz wyglądają jak skoncentrowane owoce zamknięte w butelce. Wystarczy jednak spojrzeć na listę składników, by przekonać się, że te napoje ze zdrowiem i malinami mają niewiele wspólnego.

Zdarza się, że zawierają ich śladowe ilości (np. 0,35 procent z zagęszczonego soku), a w składzie dominują syrop glukozowo-fruktozowy, aromaty i konserwanty. Dlatego to raczej produkty „o smaku malinowym” niż prawdziwy syrop malinowy. Warto czytać etykiety i wybierać świadomie – podkreśla Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu.

Regularne picie takich napojów może mieć negatywne konsekwencje dla całego organizmu. Duże ilości cukrów prostych powodują szybkie skoki poziomu glukozy we krwi, a po nich spadki energii i ponowny głód. Ich nadmiar w diecie wpływa również na mikrobiotę jelitową i może zaburzać procesy metaboliczne i sprzyjać przybieraniu na wadze. Wzrost masy ciała przekłada się natomiast na większe ryzyko rozwoju miażdżycy, cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia tętniczego i wielu innych problemów zdrowotnych.

Jak naturalnie wzmocnić odporność?

Warto sięgać między innymi po domowe napary z owoców. Takie napoje można wzbogacić o inne prozdrowotne składniki, na przykład imbir, miód, cynamon, kardamon czy goździki. Dzięki temu zyskają nie tylko ciekawszy smak, ale też więcej wartości odżywczych. Warto też włączyć do codziennej diety na przykład czosnek czy kurkumę. Oba produkty wykazują bowiem działanie przeciwzapalne i mogą realnie wesprzeć mechanizmy obronne organizmu.

