Polacy wrzucają ją do koszyka, bo wygląda świeżo i zdrowo. Dietetyczka ostrzega: może szkodzić

Paczkowane mieszanki sałat wielu osobom kojarzą się ze zdrowym i szybkim jedzeniem. Wystarczy otworzyć opakowanie, dorzucić kilka dodatków i w kilka minut powstaje lekki posiłek. To wygodne rozwiązanie niesie za sobą pewne zagrożenie, z którego nie każdy zdaje sobie sprawę. Przypomina o nim dietetyczka Anna Jedrej. Sprawdź, czego się wystrzegać.

Dlaczego paczkowane sałaty mogą być groźne?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać paczkowane sałaty nie zachowują świeżości na długo. Warzywa zamknięte w plastikowych opakowaniach szybciej więdną i miękną Wydzielają przy tym sok. To naturalny proces, ale nierzadko niesie za sobą negatywne konsekwencje. Wilgoć sprzyja bowiem rozwojowi grzybów strzępkowych (pleśni) i bakterii. Szkodliwe drobnoustroje gromadzą się na powierzchni roślin, tworząc biofilm. W rezultacie ich usunięcie jest – jak podkreśla ekspertka – praktycznie niemożliwe. Nawet wielokrotne płukanie w wodzie okazuje się nieskuteczne. Spożycia takiej skażonej sałaty może natomiast doprowadzić do groźnego w skutkach zatrucia pokarmowego. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci, kobiet w ciąży, seniorów i osób z przewlekłymi chorobami.

A jeśli w opakowaniu znajdziemy choćby kilka nadgniłych liści, całość powinna wylądować w koszu – ostrzega Anna Jedrej w opublikowanym nagraniu.

Czemu jeszcze nie warto jeść paczkowanych sałat?

Paczkowane mieszanki sałat są wstępnie myte i przygotowane do spożycia. Procesy technologiczne, takie jak płukanie, suszenie czy dłuższe przechowywanie, zmniejszają – jak zauważa ekspertka – ilość niektórych witamin i składników mineralnych zawartych w produkcie. Specjalistka zwraca również uwagę na to, z czym mają kontakt warzywa trzymane w zamknięciu.

Plastikowe opakowania mogą uwalniać szkodliwe chemikalia, takie jak BPA i ftalany – podkreśla dietetyczka.

Wspomniane związki od lat budzą wątpliwości badaczy. Podejrzewa się, że mogą mieć szkodliwy wpływ nie tylko na środowisko, ale również organizm człowieka i wywoływać wiele zaburzeń w jego funkcjonowaniu.

