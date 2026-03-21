Polacy wrzucają ją do koszyka, bo wygląda świeżo i zdrowo. Dietetyczka ostrzega: może szkodzić
Sałaty w sklepie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Freepik
Na pierwszy rzut oka wyglądają idealnie – zielone, świeże, gotowe do użycia. Wydają się smaczne i zdrowe. Dlatego chętnie sięga po nie wiele osób. Mało kto jednak wie, że mogą szkodzić zdrowiu. Zwróć uwagę na ten szczegół, zanim znów wrzucisz je do koszyka.

Paczkowane mieszanki sałat wielu osobom kojarzą się ze zdrowym i szybkim jedzeniem. Wystarczy otworzyć opakowanie, dorzucić kilka dodatków i w kilka minut powstaje lekki posiłek. To wygodne rozwiązanie niesie za sobą pewne zagrożenie, z którego nie każdy zdaje sobie sprawę. Przypomina o nim dietetyczka Anna Jedrej. Sprawdź, czego się wystrzegać.

Dlaczego paczkowane sałaty mogą być groźne?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać paczkowane sałaty nie zachowują świeżości na długo. Warzywa zamknięte w plastikowych opakowaniach szybciej więdną i miękną Wydzielają przy tym sok. To naturalny proces, ale nierzadko niesie za sobą negatywne konsekwencje. Wilgoć sprzyja bowiem rozwojowi grzybów strzępkowych (pleśni) i bakterii. Szkodliwe drobnoustroje gromadzą się na powierzchni roślin, tworząc biofilm. W rezultacie ich usunięcie jest – jak podkreśla ekspertka – praktycznie niemożliwe. Nawet wielokrotne płukanie w wodzie okazuje się nieskuteczne. Spożycia takiej skażonej sałaty może natomiast doprowadzić do groźnego w skutkach zatrucia pokarmowego. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci, kobiet w ciąży, seniorów i osób z przewlekłymi chorobami.

A jeśli w opakowaniu znajdziemy choćby kilka nadgniłych liści, całość powinna wylądować w koszu – ostrzega Anna Jedrej w opublikowanym nagraniu.

Czemu jeszcze nie warto jeść paczkowanych sałat?

Paczkowane mieszanki sałat są wstępnie myte i przygotowane do spożycia. Procesy technologiczne, takie jak płukanie, suszenie czy dłuższe przechowywanie, zmniejszają – jak zauważa ekspertka – ilość niektórych witamin i składników mineralnych zawartych w produkcie. Specjalistka zwraca również uwagę na to, z czym mają kontakt warzywa trzymane w zamknięciu.

Plastikowe opakowania mogą uwalniać szkodliwe chemikalia, takie jak BPA i ftalany – podkreśla dietetyczka.

Wspomniane związki od lat budzą wątpliwości badaczy. Podejrzewa się, że mogą mieć szkodliwy wpływ nie tylko na środowisko, ale również organizm człowieka i wywoływać wiele zaburzeń w jego funkcjonowaniu.

Źródło: Anna Jedrej/Instagram