Białą kiełbasę na Wielkanoc moczę w tym płynie. Wychodzi soczysta jak nigdy

Biała kiełbasa jest jedną z najbardziej charakterystycznych potraw podczas świąt wielkanocnych. Tradycyjnie podaje się ją podczas wielkanocnego śniadania. Jest dość uniwersalna, a więc można przygotować ją na wiele sposobów. Kluczem jest to, żeby była nie tylko aromatyczna, ale też soczysta. Jeśli chcesz osiągnąć taki efekt i naprawdę zachwycić gości, zapamiętaj trzy ważne zasady.

Namocz w tym białą kiełbasę na Wielkanoc

Pierwsza z nich dotyczy wykorzystania popularnego płynu do przyrządzenia białej kiełbasy. Możesz skorzystać z metody, która polega na parzeniu kiełbasy w wodzie zmieszanej z mlekiem. Do garnka, w którym będziesz parzyć kiełbasę dodaj szklankę mleka, przez co mięso stanie się delikatniejsze. Składniki mleka pomagają rozluźniać włókna białkowe. Biała kiełbasa bywa czasem też zbyt intensywna pod względem przypraw. Mleko również „wyciąga” nadmiar goryczki i łagodzi smak.

Jednym ze sprawdzonych sposobów mojej babci na cudownie soczystą białą kiełbasę jest też namoczenie jej w mleku.Taką kiełbasę należy wymoczyć w pełnotłustym mleku około 30 minut przed parzeniem jej (lub inną obróbką cieplną).

Patenty na soczystą białą kiełbasę wielkanocną

Należy też zapamiętać, że białej kiełbasy się nie gotuje. Wiele osób wkłada ją do wrzącej wody i trzyma na ogniu przez kilka lub kilkanaście minut, ale to błąd. W ten sposób kiełbasa może pękać. Traci wtedy cenny tłuszcz, a jej aromat przedostaje się do wody. W konsekwencji staje się sucha, mniej soczysta i smaczna. Taką kiełbasę należy tylko delikatnie podgrzewać, a przede wszystkim robić to na wolnym ogniu.

Kolejna ważna zasada dotyczy tego, żeby nie nakłuwać białej kiełbasy. Wbrew pozorom nakłuwanie nie pomaga w gotowaniu. Wręcz przeciwnie – podobnie jak w przypadku pękania, kiełbasa traci wtedy smak i soczystość. Koniecznie też sprawdź, jaka jest n najzdrowsza biała kiełbasa na Wielkanoc.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o białą kiełbasę

Jak długo i w czym moczyć białą kiełbasę przed przygotowaniem?

Białą kiełbasę najlepiej namoczyć w pełnotłustym mleku przez około 30 minut przed planowaną obróbką cieplną. Ten prosty zabieg sprawia, że mięso staje się niezwykle delikatne, łagodniejsze w smaku i zachowuje swoją soczystość.

Co daje dodanie mleka do parzenia kiełbasy?

Dodanie szklanki mleka do garnka z wodą pomaga rozluźnić włókna białkowe, dzięki czemu kiełbasa jest krucha i miękka. Mleko dodatkowo pomaga „wyciągnąć” nadmiar goryczki z przypraw, co balansuje smak potrawy.

Czy białą kiełbasę powinno się gotować?

Absolutnie nie. Jednym z najczęstszych błędów jest gotowanie kiełbasy we wrzątku przez kilkanaście minut. Powoduje to pękanie osłonki, wyciekanie tłuszczu i utratę aromatu. Białą kiełbasę należy jedynie delikatnie parzyć na wolnym ogniu, nie doprowadzając do gwałtownego wrzenia.

Czy trzeba nakłuwać białą kiełbasę przed gotowaniem lub pieczeniem?

Nie należy tego robić. Nakłuwanie kiełbasy to błąd, który sprawia, że ze środka uciekają soki i cenny aromat. Pozostawienie osłonki w całości to gwarancja, że mięso po przygotowaniu będzie soczyste i pełne smaku.

