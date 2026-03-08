Zdrowsza od łososia i pstrąga. Wspiera pracę tarczycy i układu nerwowego

Ryby są niezwykle ważnym składnikiem diety, ponieważ dostarczają cennych kwasów tłuszczowych omega-3, które wspierają pracę serca, mózgu i układu nerwowego. Są też źródłem łatwo przyswajalnego białka, witamin z grupy B, a do tego zawierają składniki mineralne, które są potrzebne do prawidłowej pracy organizmu. Dlatego wprowadzenie ryb do jadłospisu przynajmniej kilka razy w tygodniu powinno stać się stałym elementem codziennej diety.

Ryba zdrowsza od łososia i pstrąga

Dietetyk Bartosz Kulczyński opublikował na YouTube nagranie, w którym wyjaśnił, jaka ryba jest zdrowsza od łososia i pstrąga. Chodzi o makrelę atlantycką, nie królewską – różnią się one bowiem poziomem zanieczyszczeń. Różnica wynika przede wszystkim z wielkości i długości życia ryby. Makrela królewska żyje dłużej i jest drapieżnikiem, przez co kumuluje znacznie więcej rtęci.

W 100 g ryby, czyli w jednej standardowej porcji, znajduje się aż 2,3 grama omega-3. Poza tym wspomniana ryba zawiera również duże ilości selenu, bo około 45 mikrogramów. Mówię o tym pierwiastku, ponieważ wielu z nas dostarcza jego zbyt małe ilości, a selen to składnik niezbędny dla zapewnienia prawidłowej pracy naszej tarczycy – powiedział specjalista.

Dodał także, że brak selenu sprzyja pogorszeniu nastroju, osłabia naszą odporność, a także zaburza płodność u mężczyzn. Do tego makrela atlantycka jest źródłem dobrze przyswajalnego żelaza. Dodatkowo makrela jest dobrym źródłem niacyny, czyli witaminy B3.

Niacyna to składnik, który jest potrzebny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego – dodał specjalista od zdrowego odżywiania.

Jak najzdrowiej przyrządzić ryby?

Najzdrowszym sposobem przyrządzania ryb jest gotowanie ich na parze, pieczenie w folii lub papierze do pieczenia. Możesz też je ugrillować bez tłuszczu. Te metody pozwalają zachować wartości odżywcze bez dodatkowych kalorii pochodzących z oleju. Ważne jest też unikanie smażenia w głębokim tłuszczu, bo podwyższa to poziom szkodliwych związków i tłuszczów trans. Żeby ryba wyszła aromatyczna, dopraw ją ziołami. Możesz użyć też cytryny i czosnku.

Zaleca się przede wszystkim wybieranie ryb świeżych, ewentualnie mrożonych, a w ograniczonej ilości przetworów rybnych, jak konserwy, paluszki rybne czy ryby wędzone – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

