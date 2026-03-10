Nie wszystkie jajka są sobie równe. Te mają nawet 3 razy więcej witaminy E

Jajka są jednym z podstawowych elementów naszej diety. Można z nich przygotować wiele różnych potraw – od jajecznicy, przez omlet, aż po różne sałatki. To też niezbędny składnik naleśników oraz różnych placuszków. Jajka są nie tylko smaczne, ale też bogate w białko i składniki odżywcze niezbędne dla organizmu. Warto jednak wiedzieć, które dokładnie wkładać do koszyka z zakupami.

Wybieraj te jajka

Dietetyk Bartek Szemraj nagrał film, w którym wyjaśnił, że jego zdaniem najlepszym wyborem są jajka z chowu ekologicznego lub z wolnego wybiegu. Zwrócił uwagę, że wiele osób traktuje je jako droższy produkt z „zielonym listkiem” i uważa za czysty marketing. Jak jednak podkreślił specjalista, część badań sugeruje, że jajka od kur hodowanych w takich warunkach mogą zawierać więcej niektórych witamin. W przywołanych analizach wskazuje się nawet na wyższą zawartość witaminy E oraz witaminy A w porównaniu z jajkami z chowu klatkowego.

I to nie jest tylko kwestia sumienia. To jest chemia naszego organizmu. Takie jajko ma też korzystniejszy stosunek kwasów omega-3 do kwasów omega-6. Jeśli jesz jajka codziennie, to ta różnica kumuluje się w twoich komórkach. To fundament twojej odporności i gospodarki hormonalnej – dodał ekspert.

Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka zawierają pełnowartościowe białko, co oznacza, że mają wszystkie aminokwasy egzogenne, których organizm nie potrafi samodzielnie wytworzyć. Są też jednym z najlepszych źródeł choliny, określanej jako „paliwo” dla mózgu. Ten składnik odpowiada między innymi za lepszą pamięć i koncentrację. Z kolei żółtko jajka zawiera silne przeciwutleniacze: luteinę i zeaksantynę. Przyczyniają się one do ochrony wzroku (między innymi przed zwyrodnieniem plamki żółtej).

Dzięki wysokiej zawartości białka i tłuszczu, jajka mają bardzo wysoki indeks sytości. Zjedzenie jajek na śniadanie sprawia, że w ciągu dnia spożywamy naturalnie mniej kalorii. Po ten produkt powinny więc sięgać też osoby na diecie odchudzającej.

