Dodaj 1 łyżkę do gotujących się ziemniaków. Nie kipią i wychodzą bardziej kremowe

Ziemniaki od wielu lat w kuchni polskiej są jednym z najważniejszych elementów obiadu. Podaje się je do kotletów lub innych mięs, wrzuca do zupy. Można przyrządzić z nich też pyszne zapiekanki, sałatki czy popularne i lubiane placki ziemniaczane. Co więcej, są też sycące, a więc ich zjedzenie sprawia, że dłużej nie jesteśmy głodni.

Dodaj to do gotujących się ziemniaków

Pewnie każdemu z nas zdarzyło się, że ziemniaki wykipiały. Okazuje się, że istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Chodzi o dodanie łyżki masła do gotujących się ziemniaków. Podczas gotowania ziemniaków uwalnia się skrobia, która tworzy na powierzchni gęstą pianę. Masło, będąc tłuszczem, rozbija napięcie powierzchniowe tych pęcherzyków. Dzięki temu woda nie pieni się tak mocno i nie wykipi, nawet gdy ustawisz większy ogień.

To jednak nie wszystko, ponieważ dodatek łyżki masła do gotujących się ziemniaków sprawi też, że będą lepiej smakować. Masło częściowo rozpuszcza się w wodzie i delikatnie aromatyzuje ziemniaki. Do tego stają się one nieco bardziej kremowe, a przecież większości z nas właśnie o taki efekt chodzi. Dzięki temu trikowi ziemniaki po ugotowaniu zyskają też lepszą strukturę.

Czy tłuszcz przyspiesza gotowanie ziemniaków?

Dla niektórych osób dość kłopotliwe bywa jednak czekanie, aż ziemniaki się ugotują. Gdy ktoś jest głodny lub ma mało czasu na przygotowanie posiłku, to oczekiwanie może być naprawdę uciążliwe. W sieci można znaleźć wiele artykułów o tym, że dodatek tłuszczu, w tym masła, przyspiesza ich gotowanie. Jest to jednak mit, który nie ma przełożenia na rzeczywistość.

Tłuszcz sprawia, że ziemniaki nie wykipią, nawet jeśli ustawimy duży ogień. W ten sposób tworzy się złudzenie, że gotują się one szybciej. Nie ma to jednak przełożenia na rzeczywistość. Pomogą w tym za to inne metody. Jedną z nich jest zalanie ziemniaków wrzątkiem z czajnika zamiast zimną wodą. Warto także pokroić te warzywa na mniejsze kawałki. Garnek zakryj też pokrywką, która zatrzyma parę i ciepło wewnątrz naczynia.

