Żaden boczek ani cebula. Do jajecznicy dolewam 2 łyżki i wychodzi kremowa, a serce ma z niej więcej pożytku

Jajecznica stała się główną bohaterką jednego z nagrań opublikowanych w sieci przez lekarza Marka Skoczylasa. To danie – jak zauważa specjalista – jest zaliczane w poczet najzdrowszych posiłków na świecie, pod warunkiem że zostanie odpowiednio przyrządzone. Jego przygotowanie nie jest skomplikowane, ale wiele osób popełnia przy tym błąd, który nierzadko miewa bardzo poważne konsekwencje. „zły sposób smażenia i utarte nawyki kuchenne mogą sprawić, że jajecznica przestanie być zdrowym śniadaniem, a zacznie działać szkodliwie na nasz układ krążenia. Co gorsza, nikt przed tym nie ostrzega, a szkodliwy schemat powtarzany jest z pokolenia na pokolenie” – podkreśla Marek Skoczylas w udostępnionym materiale.

Jakie błędy popełniamy przy robieniu jajecznicy?

Do najpoważniejszych błędów lekarz zalicza rozgrzewanie pustej patelni do ekstremalnych temperatur oraz zbyt długie smażenie jajek. Intensywna obróbka termiczna prowadzi do ich „wysuszenia”, co drastycznie przyspiesza proces utleniania cholesterolu obecnego w produktach i powstawania tak zwanych oksysteroli. Związki te są uważane za bardziej miażdżycorodne niż sam cholesterol pokarmowy, ponieważ łatwiej uszkadzają naczynia krwionośne i wywołują stany zapalne.

Jak przygotować zdrowszą wersję jajecznicy?

Proces utleniania cholesterolu można spowolnić poprzez zastosowanie kilku prostych zabiegów. Po pierwsze warto wlać odrobinę kefiru do jajek (około 15-30 ml na 2-3 sztuki), jeszcze zanim trafią na patelnię. W efekcie rośnie wilgotność masy, a jej temperatura podczas smażenia maleje. To zaś hamuje proces utleniania cholesterolu, który nasila się gwałtownie powyżej 120 stopni Celsjusza. Co więcej, dodanie nabiału do jajek wpływa pozytywnie na konsystencję gotowej jajecznicy. Sprawia, że staje się bardziej kremowa.

Wskazówka: Jeśli nie masz pod ręką kefiru, możesz wykorzystać inny nabiał, na przykład mleko.

Przepis: Jajecznica z kefirem Jest pyszna, sycąca i zdrowsza od zwyklej. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 280 Składniki 2–3 jajka

2 łyżki kefiru (ok. 15–30 ml)

szczypta soli Dodatkowo: tłuszcz do smażenia

łyżeczka sproszkowanej kurkumy, pietruszki, oregano itp. (opcjonalnie) Sposób przygotowania Szykowane składnikówWybij jajka do miski. Dokładnie roztrzep widelcem lub trzepaczką, aż powstanie jednolita masa. Dodaj do niej kefir i przyprawy. Całość wymieszaj. SmażenieNa patelnię wylej odrobinę tłuszczu. Nie rozgrzewaj jej długo „na pusto”. Najlepiej wlej masę jajeczną, gdy patelnia jest jeszcze zimna lub tylko lekko ciepła. Delikatnie mieszaj jajka przez około 1–2 minuty, aż masa zacznie się ścinać, ale pozostanie lekko kremowa i wilgotna. Podawanie jajecznicyGotową jajecznicę posyp szczypiorkiem lub świeżą pietruszką.

Co jeszcze dodać do jajecznicy, by była zdrowsza?

Marek Skoczylas radzi, by dosypać do niej przyprawy i/lub zioła o przeciwutleniających właściwościach. Dobrze sprawdzi się na przykład pietruszka, papryka, oregano, czy kurkuma połączona z pieprzem. Związki zawarte w tych składnikach też hamują utlenianie cholesterolu.

Natomiast tutaj ważna uwaga, zioła w proszku dodajemy do roztrzepanych jaj, a nie na koniec. Chodzi o ochronę w trakcie grzania, a nie nadanie smaku już smażonej jajecznicy – podkreśla ekspert.

Czytaj też:

Polacy sięgają po nie na przeziębienie. Bosacka pokazuje, co mają w środkuCzytaj też:

Wygląda niewinnie, ale może szkodzić. Dietetyk bierze pod lupę pieczywo z Lidla