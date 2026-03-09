Popularny jogurt z Biedronki pod lupą dietetyczki. W jednej butelce aż 36 g cukru

Na półkach Biedronki stoją dziesiątki jogurtów. Naturalne, proteinowe, owocowe, deserowe. Wśród nich są prawdziwe „perełki”. Nie brakuje też jednak takich produktów, które ze zdrowym nabiałem mają niewiele wspólnego. O jednym z nich zrobiło się ostatnio głośno za sprawą dietetyczki Martyny Żmudy Trzebiatowskiej, która podzieliła się w sieci spostrzeżeniami na jego temat. Stawia przy tym jedno niezwykle ważne pytanie.

Ten jogurt w Biedronce lepiej omijaj szerokim łukiem

Produkt, na który zwróciła uwagę specjalistka, bardziej przypomina słodycz niż element zdrowego odżywiania. Chodzi o jogurt pitny o smaku ciasteczkowym marki Fruvita, Znajdziemy w nim sporo zbędnych dodatków, między innymi emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych czy gumę guar. Największe zastrzeżenia budzi jednak wartość odżywcza nabiału. Stugramowa porcja dostarcza ponad 9 g cukru. To oznacza, że jedna butelka o pojemności 400 mililitrów dostarcza aż 36 gramów tego składnika.

Bardzo chcę poznać powód, dla którego kupuje się lichy skład z dodatkami cukru (4 łyżeczki w 1 butelce), bez jakiejś wybitnej ilości białka za cenę produktu z czystym składem i dobrym makro? W dodatku produkowanym przez nasze polskie firmy? Czy to serio jest brak świadomości żywieniowej? Czy olewactwo? – zastanawia się Martyna Żmuda Trzebiatowska w opublikowanym materiale.

Warto podkreślić, że cukier nie ma praktycznie żadnej wartości odżywczej. Jest jedynie źródłem „pustych kalorii”. Regularne spożywanie go w dużych ilościach może doprowadzić do rozwoju insulinooporności czy cukrzycy typu drugiego. Sprzyja też występowaniu nadwagi i otyłości, a ta niesie za sobą wiele innych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca i udar mózgu.

Inny pomysł na deserowy jogurt

Jeśli zależy ci na stworzeniu jogurtu w bardziej deserowej wersji, połącz naturalny nabiał z gorzką czekoladą o wysokiej zawartości kakao (najlepiej 70-80 procent). Takie połączenie jest nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Dostarcza sporych ilości białka i polifenoli. Te związki odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Proteiny zwiększają uczucie sytości i usprawniają pracę układu pokarmowego, Z kolei polifenole spowalniają starzenie, zapobiegają uszkodzeniom komórek i chronią je przed stresem oksydacyjnym.

