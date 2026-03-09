Popularny jogurt z Biedronki pod lupą dietetyczki. W jednej butelce aż 36 g cukru
Popularny jogurt z Biedronki pod lupą dietetyczki. W jednej butelce aż 36 g cukru

Kobieta robiąca zakupy, zdjęcie ilustracyjne
Kobieta robiąca zakupy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / bodnar.photo
Wygląda na zdrowy jogurt, ale lepiej nie wkładać go do koszyka, będąc w Biedronce. Dietetyczka zwraca uwagę na jeden szczegół, który wiele osób zupełnie pomija. Ten błąd może sporo kosztować.

Na półkach Biedronki stoją dziesiątki jogurtów. Naturalne, proteinowe, owocowe, deserowe. Wśród nich są prawdziwe „perełki”. Nie brakuje też jednak takich produktów, które ze zdrowym nabiałem mają niewiele wspólnego. O jednym z nich zrobiło się ostatnio głośno za sprawą dietetyczki Martyny Żmudy Trzebiatowskiej, która podzieliła się w sieci spostrzeżeniami na jego temat. Stawia przy tym jedno niezwykle ważne pytanie.

Ten jogurt w Biedronce lepiej omijaj szerokim łukiem

Produkt, na który zwróciła uwagę specjalistka, bardziej przypomina słodycz niż element zdrowego odżywiania. Chodzi o jogurt pitny o smaku ciasteczkowym marki Fruvita, Znajdziemy w nim sporo zbędnych dodatków, między innymi emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych czy gumę guar. Największe zastrzeżenia budzi jednak wartość odżywcza nabiału. Stugramowa porcja dostarcza ponad 9 g cukru. To oznacza, że jedna butelka o pojemności 400 mililitrów dostarcza aż 36 gramów tego składnika.

Bardzo chcę poznać powód, dla którego kupuje się lichy skład z dodatkami cukru (4 łyżeczki w 1 butelce), bez jakiejś wybitnej ilości białka za cenę produktu z czystym składem i dobrym makro? W dodatku produkowanym przez nasze polskie firmy? Czy to serio jest brak świadomości żywieniowej? Czy olewactwo? – zastanawia się Martyna Żmuda Trzebiatowska w opublikowanym materiale.

Warto podkreślić, że cukier nie ma praktycznie żadnej wartości odżywczej. Jest jedynie źródłem „pustych kalorii”. Regularne spożywanie go w dużych ilościach może doprowadzić do rozwoju insulinooporności czy cukrzycy typu drugiego. Sprzyja też występowaniu nadwagi i otyłości, a ta niesie za sobą wiele innych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca i udar mózgu.

Inny pomysł na deserowy jogurt

Jeśli zależy ci na stworzeniu jogurtu w bardziej deserowej wersji, połącz naturalny nabiał z gorzką czekoladą o wysokiej zawartości kakao (najlepiej 70-80 procent). Takie połączenie jest nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Dostarcza sporych ilości białka i polifenoli. Te związki odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Proteiny zwiększają uczucie sytości i usprawniają pracę układu pokarmowego, Z kolei polifenole spowalniają starzenie, zapobiegają uszkodzeniom komórek i chronią je przed stresem oksydacyjnym.

Źródło: zdrowostki/Instagram